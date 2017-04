– Det nye systemet fungerer utmerket, sier politibetjent Christian Pedersen.

«Det er en mann som har falt fra andre etasje på Ole Bulls plass. Han skal være bevisstløs», sier en stemme på politiradioen.

Det er rett før klokken 23.00 fredag kveld. Politibetjentene Martin Olstad (28) og Christian Pedersen (30) står ved Skipperstuen når meldingen tikker inn. De kjører rundt kvartalet og er den første politibilen på stedet. Bare minutter etter at ulykken skjedde.

– Jeg hørte bare at det smalt, sier en mann til Christian Pedersen idet han kommer ut av bilen.

– Kvalitetssikrer saken på stedet

Ambulansen er allerede på plass. Pedersen hjelper ambulansepersonellet med å få den skadde mannen opp på båren og inn i sykebilen. Olstad går inn i lokalet for å finne ut hva som har skjedd.

– Det er en voksen mann som har falt fire-fem meter ned fra en balkong. Han er hardt skadet og kjørt til sykehuset, forteller innsatsleder Rune Vedeler.

Mens Vedeler passer på ulykkesstedet ute, tar Pedersen flere bilder av stedet og måler avstanden fra balkongen og ned til bakken. Olstad er inne i lokalet og tar avhør av vitner ved å gjøre lydopptak med mobilen sin.

– Her gjør vi alt vi kan for å kvalitetssikre saken på stedet. Vi tar blant annet lydavhør av vitner og vi tar bilder. Alt blir lagret på telefonene våre, så blir materialet lastet opp i politisystemet. Slik var det ikke tidligere, sier Vedeler.

Fakta: Politiarbeid på stedet Politiarbeid på stedet (PPS) er en del av den pågående politireformen. Det innebærer at politiet skal utføre og ferdigstille flere oppgaver «på stedet», ved bedre utnyttelse av tilgjengelig teknologi og gode rutiner for samhandling, oppfølging og tilbakemelding.

PPS består av fem tiltak: 1) Lydavhør på stedet. 2) Sporsikring. 3) Bruk av mobile løsninger. 4) Systematisk kommunikasjon mellom patruljene, påtaleansvarlige og eventuelt etterforskere. 5) Felles straffesaksinntak (FSI).

PPS startet som et pilotprosjekt i Tønsberg, Stavanger og på Målselv lensmannskontor i november 2013.

I 2015 ble PPS innført i Vestfold, Troms og Rogaland.

En samfunnsøkonomisk analyse i 2015 viste potensielt betydelige gevinster for politiet og publikum ved en nasjonal innføring av PPS.

Nasjonal innføring startet i 2016, og opplæringen av mannskapene er nå i full gang. Kilde: Politidirektoratet

Lydopptak øker rettssikkerheten

Mens politiet tidligere dro ut og noterte ned vitneavhør og det de så på en blokk, og så reiste inn på politistasjonen og skrev rapport, løser de nå flest mulig oppgaver så tidlig og raskt som mulig, såkalt politiarbeid på stedet (PPS). Lydavhør og økt bruk av mobile løsninger er to sentrale tiltak.

– Nå har vi muligheten til å sikre avhør på lyd. Dermed får vi forklaringene mens minnet er friskt, og så slipper de å oppsøke politiet senere. Lydavhørene øker også rettssikkerheten for alle involverte, sier Pedersen, som er koordinator for prosjektet ved Bergen sentrum politistasjon.

PPS startet som et pilotprosjekt i tre distrikt i 2013 (se faktaboks). I 2016 startet innføringen nasjonalt. På Bergen sentrum politistasjon startet opplæringen av mannskaper i november i fjor. Planen er å være ferdig med opplæringen til sommeren.

– Målet er økt effektivitet og kvalitet på arbeidet vi gjør ute på stedet. En positiv effekt av det, vil være at flere saker blir løst raskere og at man dermed kan få ned hverdagskriminaliteten, sier Pedersen.

18 lydavhør på stedet

Det bekrefter også politiførstebetjent Kenneth Rastad, som er delprosjektleder for politiarbeid på stedet i Bergen. Han forteller om flere saker som er blitt avgjort raskt, takket være PPS og Felles Straffesaksinntak (FSI).

– For noen helger siden var det en ranssak der det ble brukt ganske grov vold. Her tok patruljen 18 lydavhør av vitner på stedet. Samme dag ble mistenkte pågrepet, så ble vedkommende og fornærmede kjørt til FSI og avhørt. I løpet av en dag var alle avhør tatt, og da etterforskerne kom på jobb mandagen, var det bare å sluttføre saken, forteller han.

Ifølge Rastad kunne denne typen saker tidligere ta flere måneder å etterforske.

– Her er det snakk om mange vitneavhør. Skulle alle disse ha vært innom politiet, sier det seg selv at det ville tatt tid. Fordelen er også at vitner husker bedre i timene etter hendelser, enn de gjør flere måneder senere, sier han.

I juli 2016 ble det gjennomført drøye 800 lydavhør på stedet i 11 av de 12 politidistriktene. I februar i år var tallet mer enn firedoblet, og endte på godt over 3200 lydavhør, viser tall fra Politidirektoratet.

– Hos oss har det vært en formidabel økning og bare i mars har vi hatt nærmere 450 lydavhør på stedet i Vest politidistrikt. Vi ser allerede nå en økning i kvaliteten i det arbeidet som blir utført av patruljene. Og kvalitet er lik rettssikkerhet, sier Rastad.

Rullende politikontor

Tilbake i politibilen sitter Christian Pedersen og taster inn et bilnummer på iPaden. Magefølelsen forteller ham at det er noe mistenkelig med bilen foran. Tidligere måtte de kontaktet operasjonssentralen for å sjekke et bilnummer.

– Jeg ser her på iPaden at føreren av bilen har et par trafikksaker på seg og kjører med midlertidig kjøretillatelse, sier han.

Denne fredagskvelden har de to politibetjentene blant annet rykket ut på en nødtelefonen fra en ruset kvinne som trengte hjelp i nærheten av Danmarks plass, melding om taxipassasjerer som ikke ville betale for seg og melding om en knust rute i et leilighetsbygg ved Gamle Bergen.

– Politibilen blir som et rullende kontor. På krypterte plattformer har vi oversikten over det som skjer og hvor alle politibilene er. Vi skriver ofte ferdig rapportene i bilen og sender dem inn i politisystemet, sammen med lydopptak og bilder. Det nye systemet fungerer utmerket.