Foreldrene varslet politiet da jentene ikke kom hjem fra Landås skole. De er nå funnet i god behold.

Klokken 18.40 melder politiet at de savnede jentene er funnet i god behold.

De to jentene var ferdige på skolen klokken 13.00 tirsdag. Drøye fire timer senere varslet foreldrene politiet da jentene fortsatt ikke var kommet hjem.

– Det var foreldrene som varslet oss klokken 17.37. Vi sendte en hundepatrulje til stedet, for å lete etter jentene, sa operasjonsleder Morten Kronen i Vest politidistrikt tirsdag kveld.

Han fortalte at politiet jobbet under antakelsen at de to hadde blitt med noen hjem, og ikke sagt ifra.

– Vi sjekker nå med dem jentene går i klasse med, sa Kronen.

Politiet ga ut beskrivelser av de to jentene, siden de ønsket tips fra publikum.

Klokken 18.40 var jentene funnet i god behold ved en adresse på Landås, sammen med venner av dem, opplyser operasjonsleder.