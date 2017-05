Her er den dramatiske styrten. – Trodde det var en eksplosjon, sier en av dem som fanget ulykken på video.

Knut Farestvedt filmet helikopteret på vei inn mot yachten «Bacarella» i 21-tiden onsdag kveld.

– Jeg sto på takterrassen hjemme i Sandviken og skulle prøve ut et nytt videokamera. Det var helt tilfeldig at jeg fikk helikopteret med da det kom flygende inn for landing, men jeg fulgte det videre. Så plutselig smalt det, forteller Farestvedt.

– Trodde det var eksplosjon

Landingen og ulykken kan skimtes bak noen busker. Vannspruten står etter at helikopteret har havnet i sjøen.

– Jeg trodde først det var en eksplosjon, men det var nok en kombinasjon av den lave solen og sjøsprøyten som fikk meg til å tro det, sier Farestvedt.

Han sier at han fikk seg en alvorlig støkk da han skjønte hva som skjedde.

– Heldigvis er det ikke så ofte vi opplever et slikt drama utenfor stuevinduet.

En annen video, der innsenderen vil være anonym, viser også styrten. Denne er tatt opp fra andre siden av fjorden. Her er det liten tvil om hva som skjer.

Presenning inn i rotoren

Politiet har nå frigitt de dramatiske bildene som gjør at man kan konkludere med at helikopteret av typen H 125 fikk en presenning inn i rotoren, og deretter havnet i sjøen.

Videoen øverst er satt sammen av klipp fra flere vitner.

Stillbilde fra vitnevideo som ble frigitt av politiet fredag

– Det er ganske åpenbart at presenningen enten var direkte eller medvirkende årsak til ulykken. Men fortsatt, sett med politiøyne, er det ikke slik at vi kan utelukke andre årsaker, det vil si menneskelig svikt eller teknisk svikt, sier etterforskningsleder Frode Karlsen ved økoavsnittet i Vest politidistrikt.

Piloten utløste nødflytemidler

I en ulykkesppdatering fredag ettermiddag skriver Statens havarikommisjon for transport (SHT) at piloten oppdaget presenningen, eller trekket, som kom opp mot helikopteret:

«(…) han forsøkte å løfte helikopteret unna ved å stige. Trekket traff likevel rotordisken. Deretter synes helikopteret å ha kommet ut av kontroll. Det roterte om sin egen akse og fortsatte bakover bort fra yachten før det traff sjøen med halen først», heter det.

Videre skriver kommisjonen at helikopterpiloten aktiverte helikopterets nødflytemidler slik at helikopteret ikke sank.

I kommisjonens foreløpige rapport heter det videre at en båt fra Redningsselskapet raskt kom til. «Til sammen medvirket dette til at de tre om bord ble berget opp fra vannet etter kort tid», skriver kommisjonen.

Eventuell uaktsomhet er tema

– Hva kan det med presenningen få å si?

– Det er et tema for oss om noen kan klandres for det som skjedde. Det er det som er politiets jobb å finne ut av, om en sak skal få noen strafferettslige konsekvenser, sier Karlsen.

– Vi har ingen konkrete mistanker om eller indikasjoner på det nå, men eventuell uaktsomhet er et tema i etterforskningen. Vi er gode på å kartlegge hendelser, hente inn informasjon og dokumentere. Men med tanke på selve flygingen, landingsforhold, tillatelser og flytekniske forhold, så er det havarikommisjonens og Luftfartstilsynets kompetanse vi må lene oss på.

På Haukeland universitetssykehus ligger en 57-årig mann fortsatt kritisk skadet etter ulykken. De to andre mennene fra helikopteret, 62 og 53 år gamle, ble meldt utskrevet fredag. De to sistnevnte ble innlagt med lettere skader.

Tre britiske statsborgere

Frode Karlsen, etterforskningsleder i bergenspolitiet, har sagt til BT at de fredag har avtale om å avhøre den andre av de tre mennene fra ulykkeshelikopteret. Den kritisk skadde 57-åringen er det per nå ikke mulig å avhøre, opplyser Karlsen.

Politiet har fått opplyst at alle tre er britiske statsborgere.

– Kan du si noe mer om personene som var om bord?

– Jeg vet at vi har funnet ID-en til den ene, og at han har pass fra Storbritannia. Det er grunn til å tro at også de to andre har det, sier Karlsen.

Ukjent eier

– Vi har ikke dokumentasjon per nå på hvem som eier båten. Men de som kom med helikopteret har tilknytning til båten og skulle være der. Men dette er spørsmål vi vil vite mer om etter hvert.

Politiet kan fredag ettermiddag ikke si om piloten tilhørte helikopterselskapet.

I en pressemelding tidligere i dag skrev politiet bl.a. dette: «Fordi politiet har fått opplyst at båten er registrert på Cayman Island, helikopteret er registrert i Storbritannia og ulykken har funnet sted i Norge, er det mange ulike myndigheter og regelverk å ta hensyn til. Derfor vil det ta noe tid å finne ut av hvilke autorisasjoner som er på krevd. For det norske regelverket henviser vi til Luftfartstilsynet.»