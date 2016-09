Lørdag kveld fikk politiet melding om at 20 ungdommer deltok i et masseslagsmål på Søreide.

Klokken 22.15 fikk politiet beskjed om at rundt 20 ungdommer deltok i et slagsmål i Ytrebygdsvegen på Søreide.

– Da vi kom til stedet, var de fleste spredt. Det var to gjenger som hadde barket sammen. Noen var skadet. Vi mistenker tre ungdommer for å ha vært voldelige, den ene en 17-åring fra vårt område. Han er tidligere dømt. De to andre bor i Bergen vest, sier Morten Ørn, sjef ved Bergen Sør politistasjon.

En drøy time senere, klokken 23.21, kom en ny melding fra samme område. Politiet rykket ut igjen. Denne gangen var en ungdom skadet, med kutt over øyet og muligens en brukket finger. Han hadde vært på legevakt, ifølge Ørn.

– 17-åringen som ble observert ved det første slagsmålet, skal også ha vært aktiv her. Vi kommer til å følge dette opp, sier politistasjonssjefen.

Han forteller at det er sjelden politiet får meldinger om masseslagsmål og at de prioriterer slike saker.