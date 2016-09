Jenten var på luftetur da gjerningsmannen skal ha tatt tak i henne og trukket henne ut i skogen.

Hendelsen skjedde like før klokken 22 søndag kveld. De første meldingene gikk ut på at det dreide seg om en kvinne, og at hun skal ha blitt dratt inn i skogen og holdt for munnen.

Mandag morgen forteller politiet i Bergen vest at det dreier seg om en 17-årig jente som er fra Loddefjord-området.

- Angrepet av mann

- Hun var ute og gikk en tur og luftet seg. Da ble hun angrepet av en mann som tok tak i henne og dro henne over veien og inn i vegetasjonen, på siden av hovedveien som går innover i området ved Hetlevikåsen, sier Svein Føllesdal, overbetjent og etterforskningsleder ved politiet i Bergen vest.

Han beskriver området som et skogholt beliggende mellom Hetlevikåsen og Vadmyra.

- Mannen forsøkte å dra av henne klærne. Jenten klarte å rive seg løs og på den måten komme seg vekk fra stedet. Hun er svært preget av hendelsen, sier Føllesdal.

Jenten løp vekk fra stedet og kontaktet sin far. Hun har gitt denne beskrivelsen av gjerningsmannen:

Mann, noe over 180 centimeter høy

Mørkt kledd

Mørkhudet

EIRIK BREKKE

Etterlyser Volvo

Føllesdal sier jenten ble tatt hånd om og tatt til legevakten for medisinsk behandling og undersøkelse.

Politiet etterlyser nå en turkis-/grønnfarget Volvo stasjonsvogn i 740-serien.

- Den ble sett like i nærheten like i forveien av jenten selv, sier Føllesdal.

Det er foreløpig ikke oppnevnt bistandsadvokat for jenten, men Føllesdal sier at jentene er «svært preget».

- Har dere noe å gå etter per nå?

- Vi har ingen mistenkte foreløpig. Vi gjør undersøkelser og sjekker blant annet moduspersoner for å finne ut av dette, sier etterforskningslederen i Bergen vest.

- Store ressurser

- Dette er en alvorlig hendelse, og vi har satt inn store ressurser i søk og etterforskning, sa operasjonsleder Terje Magnussen i Vest politidistrikt søndag kveld.

EIRIK BREKKE

- Kvinnen har gitt en beskrivelse av personen som går ut på at det er en mørkkledd mann. Utover det ønsker jeg ikke å mer i detaljer, sa Magnussen.

- Saken vil bli fulgt opp, og av hensyn til etterforskningen ønsker jeg ikke å si noe mer på dette tidspunktet. Det jeg kan si, er at vi har vært på åstedet og sikret det vi kan.

Tidlig mandag morgen sier operasjonsleder Morten Rebnord til BT at ingen er pågrepet i saken, og at den operative fasen av politiets arbeid er avsluttet.

- Vi har undersøkt det vi antar er et mulig åsted, i det området vi har klart å begrense det til, sier Rebnord.

Han viser til politiet i Bergen vest for videre kommentarer og opplysninger.