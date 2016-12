Ekstremvær defineres som vind eller nedbør så kraftig at liv og verdier kan gå tapt om ikke samfunnet er spesielt forberedt på situasjonen. Også høy vannstand eller skredfare kan utløse ekstremvarsel. Det er dessuten av betydning at været berører et stort område, for eksempel et fylke.

Ved ekstremvær varsles Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), de to hovedredningssentralene, beredskapskontorene til fylkesmennene, Justisdepartementet, politiet, kommunale etater og etater som har nasjonalt ansvar for kommunikasjon og elektrisitetsforsyning. I tillegg går det ut varsling til mediene.

Ekstremværvarslingen deles inn i fire varsler, fra A til D.

Fase A: Melding om økt overvåking før ekstremværet faktisk er reelt.

Fase B: Meteorologen har avgjort at det blir ekstremvær og uværet får navn. Varselet er mer detaljert oppdateres minst hvert sjette time.

Fase C: Uværet pågår.

Fase D: Uværet er over. Opprydding og reparasjoner pågår.