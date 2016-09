Politiet mener storbrannen på Torget i fjor startet som følge av tørrkoking. En ung kvinne er tiltalt og risikerer erstatningskrav på over 6,8 millioner kroner.

Det var natt til tirsdag 26. mai like før klokken 04.00 at storbrannen brøt ut i Bergen. Syv personer måtte sjekkes av lege etterpå, to av dem ble innlagt på Haukeland universitetssykehus, deriblant den tiltalte kvinnen som selv ble påført livstruende røyk- og brannskader. Brannvesenet opplyste at rundt 70 personer ble evakuert fra huset som brant og nærliggende eiendommer.

Politi og statsadvokat mener at kvinnen var beruset, satte en stekepanne med mat på komfyren og slo på kokeplaten på full styrke.

«Deretter la hun seg og sovnet. Pannen tørrkokte, og/eller var tildekket av brennbart materiale, slik at det oppsto brann og røykutvikling, med den følge at flere personer lett kunne ha omkommet», heter det i tiltalen.

Statsadvokaten mener altså at hun startet brannen ved å være uforsiktig (uaktsom).

– Oppleves ekstra byrdefullt

– Vi har foretatt en grundig etterforskning, der det blant annet har vært gjennomført krimtekniske og elektrotekniske undersøkelser med bistand fra BKK, sier politiadvokat Vibeke Nistad Dieseth.

– Min klient nekter straffskyld og det oppleves ekstra byrdefullt for henne. Hun og familien har fortsatt traumer etter hendelsen, og så må hun oppleve at påtalemyndigheten legger skylden på henne. Hun blir på mange måter et dobbeltoffer i denne saken, sier forsvarer Linda Ellefsen Eide til BT.

Kan bli ødeleggende

I tiltalen åpnes det for at det kan bli lagt ned påstand om at kvinnen må erstatte det tapet som fulgte etter brannen. Så langt beløper skadene seg til 6.832.890 kroner.

Forsvarer Eide kan ikke kommentere dette før hun har sett dokumentene i saken, men skriver dette i en tekstmelding til BT: «Om det blir tale om erstatningskrav og hun blir idømt dette, da vil det selvsagt ødelegge for hennes fremtid.»

Allerede dagen etter brannen opplyste politiet at de mente at brannen startet innendørs i andre etasje.

Politispesialist Eirik Myge Daae har vært hovedetterforsker på brannsaken fra Torget. Han sier etterforskningen har tatt tid og krevd relativt mye arbeid.

– Det har vært omfattende tekniske undersøkelser og mange avhør, blant annet av beboere. Så har saken ventet på den påtalemessige vurderingen, sier Daae.

– Hva tenker du om farepotensialet ved det som skjedde?

– Det er jo vurdert som at det lett kunne ha gått menneskeliv i denne brannen, det fremgår av tiltalen. Det var en dramatisk brann, sier Daae.

– Var dere tidlig på sporet av en mulig årsak?

– Det tar lang tid å finne årsaken til en brann, det kan ta uker. Det er et systematisk og grundig arbeid med å grave frem, rydde unna, gjennomgå og dokumentere alt underveis. Det er ikke sånn at vi går rett inn og finner en årsak, sier Daae.

Politispesialisten sier de etterforsket helt uavhengig av hvem som var skadet eller rammet av brannen.

– En slik brannetterforskning dreier seg først om å finne et mulig arnested, og det finner vi gjennom tekniske undersøkelser. Undersøkelsene ble gjennomført over flere dager på branntomten, og som oftest skjer det parallelt med avhør i saken. Først når vi har et arnested, kan vi begynne å lete etter en mulig årsak.

Daae ønsker ikke å knytte noen lærdom-kommentarer til den konkrete saken, men sier på generelt grunnlag dette:

– Generelt er anbefalingen kort og godt ikke å bruke komfyren om natten, spesielt ikke om man er trøtt eller har kommet hjem fra byen.