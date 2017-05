Politiet har beslaglagt det de beskriver som reiseguider for menn som vil misbruke barn utenlands.

Tirsdag morgen sendte Vest politidistrikt ut en pressemelding med siste nytt i Dark Room-etterforskningen. Der heter det også dette:

«I flere av sakene våre ser vi at gjerningspersonene chatter med personer bosatt i utlandet, om å reise til utlandet for å begå fysiske overgrep mot barn. Det chattes om pris og om hva gjerningspersonene skal få lov å gjøre av seksuelle overgrep mot barnet», skriver Vest politidistrikt i en pressemelding tirsdag.

«I en av sakene våres har vi i et kryptert beslag funnet beskrivelser av fremgangsmåter og priser for å begå seksuelle overgrep mot barn. Beskrivelsene fremstår som en reiseguide med tips til de som ønsker å reise til utlandet for å begå seksuelle overgrep mot barn.»

– Hva mer trenger du?

Politiet har lagt ved en slik beskrivelse. Der skriver en mann dette:

«Etter min mening er Kambodsja et av de beste stedene. Det er ikke like kjent som det Svay Park var og i hovedsak er det lokale og asiater som bruker tilbudet. Rommene består hovedsakelig av en seng og en vifte, men hva mer trenger du?»

Avsender beskriver ett av stedene som en kyllingfarm. Det er en gate med bordeller der man kan gå inn, drikke en øl og plukke ut en jente og ta henne med seg til rommet.

Beskriver fremgangsmåte

«Ikke gjør den tabben å ta jenten ut av bordellet, med mindre hun er for gammel til å diskutere på dette forumet. Her er gutter og jenter i alle aldersgrupper, men de yngste annonseres det ikke for», heter det.

Så følger tips om hvordan man skal opptre for å få sex med svært unge jenter. Avsender skriver også at stedet er kontrollert av hæren og at han aldri har hatt problemer med det lokale politiet, som han beskriver som korrupt.

– Mye action her

En annen beskrivelse som er beslaglagt tar for seg forholdene i Katmandu, hovedstaden i Nepal.

«Mye action her», heter det.

Så skriver avsender at landet har null fokus på barneprostitusjon. Halvparten av jentene er i 14–15-årsalderen, og man må passe på at man ikke selv tar jenten med til rommet, men at hun blir sendt dit, hvis man er på billige hotell.

«Moralsk ridder»

Det heter videre at andre hotellgjester reagerte på mannen, som fikk besøk av politiet. Det ordnet han med å bestikke to lokale politimenn. Politiet ble tilkalt en gang til.

Gjesten ble bedt om å betale regningen og forlate hotellet.

«Han forsto at det ikke er det smarteste å leke moralsk ridder i et land der gjennomsnittlig årsinntekt er 400 dollar», heter det videre.