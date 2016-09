- Han har laget mye styr, sier politiet om mannen på vei mot Bergen.

I 05-tiden mandag morgen dro politiet til jernbanestasjonen på Voss.

«Stakkarene på jobb»

Oppdrag: Hente en «sint mann», som ifølge operasjonsleder Morten Rebnord har laget mye styr siden han kom på toget i Drammen.

– Han har laget problemer for stakkarene på jobb der. Det er snakk om beruselse, at han har ast seg opp og vært ufin, spesielt overfor ansatte. Mannen har vært et forstyrrende element i mange timer. Nå vil vi gi de på toget ro på siste del av turen, sier Rebnord.

Da toget stoppet på Voss rundt klokken 05.20, var politiets plan å hente mannen ut.

Ordensforstyrrelse

Ifølge en Twitter-melding mandag morgen, lyktes politiet med planen.

Mannen vil i utgangspunktet trolig bli anmeldt for ordensforstyrrelse.