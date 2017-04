Den bergenske kapteinen var i ferd med å snu båten opp mot de høye dønningene da det gikk galt.

– Kapteinen hadde bestemt seg for å gjøre vendereis for å ta en annen rute mot land. Under denne snuoperasjonen ble båten tatt av en voldsom brottsjø. Det er forklaringen vi har fått etter avhør av mannskapet, sier Alf Rune Rolland, som er seksjonsleder for etterforskningsavdelingen ved Kristiansund politistasjon.

Ekstrem vind

Politiet har rutinemessig opprettet undersøkelsessak etter at fiskebåten «Øygutt» forliste utenfor Averøy, sørvest av Kristiansund, tirsdag ettermiddag.

– Kontoret vårt ligger slik til at vi får med oss når uværet drar seg til. Da denne hendelsen fant sted tirsdag ettermiddag, registrerte vi at det plutselig blåste kraftig opp. Mannskapet har forklart at det var ekstreme forhold vest i havet. Det var storm i kastene, sier Rolland.

Han skryter av mannskapet om bord. Den 25 år gamle skipperen og en 62-åring er begge fra Bergen. Den tredje om bord var en 20-åring hjemmehørende i Askvoll.

– Godt sjømannskap

– Da ulykken først var ute, så var de proffe og beholdt roen. Ordren fra kapteinen var at de skulle bli ved båten så lenge den holdt seg flytende. To av dem fikk på seg overlevningsdrakter. En av dem skal ha hatt en kjeledress på seg. Under de rådende forhold viste de godt sjømannskap, sier seksjonslederen.

«Øygutt» hadde vært på lofotfiske, og var på vei hjem da den forliste. I det frådende havet klamret de tre mennene seg til den kantrede båten. Deretter klarte de å komme seg i land på en liten holme. Ved 17-tiden ble de berget av et Sea King-redningshelikopter som heiste dem opp fra skjæret.

Redningsskøyten «Erik Bye» og lettbåten til kystvaktskipet «Njord» var først på stedet.

– Skulle ordne proviant

I avhør ved Kristiansund politistasjon har mannskapet forklart at de var i ferd med å ordne med noe proviant da båten veltet.

– Vi har forstått det slik at de skulle forberede bespisning, men så langt kom de aldri, sier Rolland.

Det ble rutinemessig tatt alkotest av mennene om bord på fiskebåten. Disse viste seg å være negative.

Politiet i Kristiansund har ikke oversikt over om fiskebåten er totalvrak etter forliset.