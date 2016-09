En politimann er sendt til sykehus med hodeskader etter at en mann i 40-årene kastet en hammer på ham.

Klokken 22.12 onsdag kveld fikk politiet melding om en person som hylte og skrek, og knuste ruter i Mobergslia i Os kommune. Politiet rykket ut og fant raskt frem til mannen, som ble tatt på fersken mens han knuste ruter.

– Den mistenkte mannen var aggressiv og truende. Han kastet en hammer mot politiet, og traff en polititjenestemann i hodet, forteller operasjonsleder Stein Rune Halleraker.

– Alvorlig

Politiet brukte pepperspray og fikk kontroll på mannen. Han er nå satt i politiarresten og vil bli avhørt i løpet av dagen.

Politimannen som fikk hammeren i hodet, ble først sendt til legevakten og derfra videre til Haukeland universitetssykehus. Han er lettere skadet etter angrepet.

– Selv om han ikke er alvorlig skadet, er dette en alvorlig hendelse. Mannen forulempet, først og fremst ved munnbruk, også polititjenestemennene som transporterte ham til arresten, sier operasjonslederen.

Tidligere dømt

Mannen er nå siktet for vold og forulemping mot politiet, og for skadeverk. Han er flere ganger tidligere domfelt for vold mot politiet.

Halleraker kjenner ikke til omfanget av ruteknusingen, eller og hærverket er gjort mot bolighus eller næringsbygg.