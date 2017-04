Aksjonistene slår til fra åtte startpunkter og lammer trafikken på alle innfartsårer fra 07 onsdag morgen.

– Vi følger med på hva som skjer på innfartsårene. Operasjonsleder vil holde oss oppdatert. Vi i trafikkseksjonen er på Eikås motorsportsenter for å trene motorsykkel onsdag morgen, men klare med ti motorsykler til å rykke der det er behov, sier Atle Heradstveit, som er leder for trafikkseksjonen i Vest politidistrikt.

– Sterk ytringsfrihet

– Hva er lovlig sett fra politiets ståsted i forbindelse med aksjonen mot mer bompenger og flere bomstasjoner?

– Blir det kaos og full stans i trafikken, så hindrer dette ferdselen. Da må vi vurdere bøter og anmeldelser. Dette er forhold som er omtalt i vegtrafikklovens paragraf 3. Det er ikke faste satser for overtredelse. Juristene våre vil avgjøre størrelse ut fra alvorlighetsgrad.

Heradstveit peker på at ytringsfriheten knyttet til en slik trafikkaksjon er ganske sterk, men at blokkering av trafikk beveger seg over i det straffbare.

– Så lenge det er passasje og mulig å komme seg frem, vil ikke politiet gripe inn overfor aksjonistene, sier han.

Sist det ble aksjonert mot høyere bompengeavgifter og flere bomstasjoner ble ingen anmeldt og det ble heller ikke skrevet ut bøter til lastebilsjåførene.

Brannvesenet følger med

Brannsjef i Bergen kommune Johnny Breivik sier at man vil følge spesielt med når det aksjoneres på innfartsårene onsdag morgen.

– Vi vurderer risikobildet. Ved kø og kødannelse har vi våre prosedyrer. Vi har seks stasjoner i Bergen. I tillegg har vi Sotra, Askøy, Os og Lindås i omegnen. Ved branner og ulykker kan vi velge ulike angrepsvinkler. Vi rykker gjerne ut fra flere stasjoner for å være sikre på å komme raskest mulig frem, sier Breivik.

– Beregn ekstra god tid

Pressekontakt Ingrid Dreyer i Skyss sier at det er vanskelig å forutsi konsekvensene og omfanget av aksjonen.

– Bussene våre er avhengige av fremkommelighet på veiene, så dersom trafikken stopper opp, er det mange reisende som blir rammet. Bybanen kjører i egen trasé og blir normalt ikke rammet av kø.

Dreyer oppfordrer de reisende til å beregne ekstra god tid i morgenrushet.

– Ta frem sykkelen

– De som har viktige avtaler bør vurdere alternativ transport dersom de har mulighet til det. Jeg vil tro at onsdag er en ekstra god dag å ta frem sykkelen.

Skyss vil følge med på situasjonen utover morgenkvisten og informere de reisende så godt som mulig, på skyss.no, i Reiseplanlegger-appen og på holdeplasskiltene.

Hurtigbåtene fra øykommunene vil sannsynligvis få godt belegg onsdag morgen, men ifølge Dreyer har Skyss ikke mulighet til å sette inn ekstra båter.

Ørjan Deisz

20 kilometer i timen

Willy Padøy i aksjonskomiteen mot høyere bompenger og flere bomstasjoner sier at alt nå er klart for onsdagens aksjon.

– Lastebilene kommer til å holde rundt 20 kilometer i timen. De åtte startpunktene er Åsane, Midtun, Rådalen, Loddefjord, Sotra, Birkelandskrysset, Fyllingsdalen og Askøy. Jeg har ikke full oversikt over hvor mange lastebiler som vil aksjonere, men det blir mange, sier Padøy.

Hvis nødetater rykker ut, har lastebilene stående ordre om å gjøre alt de kan for å slippe dem frem.

– Står man stille i en tunnel skal motoren slås av. Der det er tofelts vei kjører vi kun i ett av dem. Ved passering av fotgjengerfelt og bybanespor skal man sørge for at hele bilen/vogntoget kommer over. Disse skal ikke sperres. Det skal ikke være noen fløyting under aksjonen, sier Padøy.

Verdig aksjon

Aksjonskomiteen skriver i instruksen til lastebilsjåførene at det ikke skal legges opp til diskusjoner med bilister.

– Vi skal være høflige og gi beskjed om at det er en politisk markering. Vi er opptatt av at dette skal være en verdig aksjon, uten konflikter.

– Har dere fått mye kritikk for aksjonen?

– Nei, jeg har bare fått støtte for at vi kjemper mot mer bompenger og 13 nye bomstasjoner. Med det opplegget politikerne legger opp til blir det svært vanskelig å drive næringsvirksomhet innenfor bomringene, mener Padøy.

– Rart at de demonstrerer

Anna Elisa Tryti er byråd for blant annet samferdsel. Hun har tidligere lagt frem sammenlikninger som viser at Bergen får en mer næringsvennlig bompakke enn andre storbyer. Hennes budskap til aksjonistene er følgende foran onsdagens markering fra 07 til 10.

– Det er rart at de demonstrerer. Dialogen med Lastebileierforbundet, NHO og LO har vært god, og vi har stått på i forhandlingene med staten for å sikre arbeidsplasser og næringsliv i Bergen.

Taper 3,6 milliarder på kø

– Som regel det er flott at bergensere er engasjert og demonstrerer, men jeg synes de kunne funnet en aksjonsform som tar hensyn til resten av byen og er mindre miljøfiendtlig.

Tryti sier at Bergen Næringsråd for noen år siden beregnet at næringslivet i Bergen taper 3,6 milliarder i året på køståing som følge av trafikkork.

- Lastebilene er kollektiv varetransport, og trenger plass på veiene. Næringen har helt klart interesse av at så mange som mulig får anledning til å reise kollektivt, slik at de som må kjøre bil får plass, sier byråden.