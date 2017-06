Spesialenheten startet umiddelbart i natt å etterforske skyteepisoden. Tjenestepersonen som løsnet skudd er avhørt, det samme er makkeren.

Det var klokken 02 natt til tirsdag politiet fikk melding om at en mann var sett med et skytevåpen i hånden på Møhlenpris i Bergen sentrum. Cirka et kvarter senere traff politiet på mannen (36), som skal ha pekt våpenet mot patruljen.

Han ble da skutt i beinet.

Ellen Eikeseth Mjøs leder Spesialenheten i vest, som dekker tre politidistrikt. I løpet av det siste året er Møhlenpris-skytingen det tredje tilfellet de etterforsker.

Mjøs sier de har gjennomført avhør av tjenestepersonen som løsnet skudd i natt, og av «dennes makker».

– De var i den første patruljen som kom frem, sier Mjøs.

– Hvilken status har de som er avhørt?

– De som er direkte involvert i en slik episode, vil alltid få status som mistenkt av oss.

– Gjelder det dermed begge de to som er avhørt?

– Jeg tror jeg nøyer meg med å si det sånn som jeg sa det; jeg tenker det får være nok.

Rykket ut

I natt rykket Spesialenheten ut med én mann, og ytterligere én ble koblet på senere. I tillegg er det flere av Spesialenhetens etterforskere som nå jobber for fullt med saken, opplyser Mjøs.

– Vi har vært på åstedet, og vi har fått bistand av politiet til krimtekniske undersøkelser og åstedsundersøkelser. Vi har undersøkt om det er overvåkingskamera som kan ha fanget opp hendelsen. Så langt ser det ikke ut til å være det.

Spesialenheten-lederen sier enhver sak der noen blir truffet av politiets skudd, er «alvorlig og skal etterforskes umiddelbart».

– Vi arbeider også med å klarlegge hva publikum kan ha sett, og vi vil kontakte dem hvis vi finner noen. Vi vil også gjerne bli kontaktet av personer som eventuelt fikk med seg noe av det som skjedde. Vi vet at noen har meldt seg. Det fremkommer at noen sivile vitner kan ha hørt eller sett noe. Men hvilke deler av hendelsen det dreier seg om, er for tidlig å si, sier Mjøs til BT.

Flere episoder siste år

Mjøs vil ikke si noe antall, men bekrefter at det er planlagt flere avhør av politifolk.

– Vi vil også avhøre andre tjenestepersoner som kom til stedet umiddelbart etterpå; de har vi avtaler med. Det gjelder flere tjenestepersoner, siden flere patruljer kom til stedet like etterpå.

RICHARD HALLAND (arkiv)

Mjøs har ikke noen full oversikt i hodet, men på sparket nevner hun to relativt ferske saker der politiet har skutt noen i Spesialenheten Vest-Norges område.

– Vi hadde en episode i mai i år i Sør-Vest politidistrikt, og så var det en skyting fra politiets side i Sandviken i juli 2016.

Kastet inn CS-gass