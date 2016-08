Kameratane på 12 og 13 hadde lurt seg ut midt på natta for å jakte Pokémon.

Planen var neppe at dei sjølve skulle bli fanga inn – av politiet.

- Patruljen vår kom over dei to karane kl. 03.30. I og med at dei såg såpass unge ut, var det naturleg å ta kontakt, seier operasjonsleiar Norunn Byrknes i Sør-Vest politidistrikt i Haugesund.

Dei to som var ute og gjekk ved Ådlandsbrua på Stord, viste seg å vere berre 12 og 13 år gamle.

- Dei fortalde at dei var ute for å jakte på Pokémon. Dei hadde sneke seg ut frå heime etter sengetid, seier Byrknes.

Politiet valde å varsle foreldra om den nattlege jaktøkta.

- Det er bra å koma seg ut i frisk luft. Men det er viktig å sova og. Vi køyrde gutane heim, etter å ha tatt kontakt med foreldra. Dei visste ikkje at gutane var ute, seier Byrknes – som ikkje veit kva Pokémon-fangsten vart.