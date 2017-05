Visste du at det har vært et eget fengsel for Sunnhordland på Halsnøy Kloster? Eller at det finnes et vel 550 år gammelt, hult og fredet asketre der?

Kvinnherad kommune i Sunnhordland består av både fastland og øyer. En av dem er Halsnøy. På denne øyen har det vært klosterdrift fra 1100-tallet, og mest sannsynlig var det Erling Skakke som sørget for byggingen av det første klosteret. I dag ligger ruinene av et Augustinerkloster fra 1300-talet igjen på Halsnøy. Halsnøy Kloster er et ualminnelig flott sted, men det er ikke bare ruinene etter klosteret og kirken som gjør at stedet er vel verd et besøk.

Fra kloster til herregård I middelalderen fikk Halsnøy kloster store jordeiendommer under seg og ble et av de rikeste klostrene i landet, samtidig som det var et økonomisk maktsentrum på Vestlandet. Halsnøy Kloster ble nedlagt ved reformasjonen i 1536 og både bygninger og eiendommer gikk da over til å bli krongods, eller kongens eiendom. Frem til 1664 var Halsnøy Kloster organisert som et eget len og hadde også en egen lensherre. I 1664 kom Halsnøy Kloster inn under Bergenhus len, og utgjorde sammen med Hardanger og Voss et eget fogderi. En av fogdene, kammerråd Andreas Juel, fikk i 1758 kjøpe futegården Kloster. Familien Juel drev futegården Kloster som herregård og gjorde også store endringer i bygningsmassen. Rundt 1840 ble restene av det indre klosteranlegget og kirkeruinen revet og steinen brukt til å bygge et nytt våningshus. Det er dette huset som i dag står som hovedbygning på Halsnøy Kloster. Familien Juel eide futegården Kloster inntil 1956, da de solgte anlegget til Sunnhordland folkemuseum.

Fengsel for Sunnhordland Det fantes ikke et felles fengsel for hele Sunnhordland før midt på 1700-tallet. Da ble det bygget et arresthus på Halsnøy kloster for allmuens regning. Den mest kjente fangen som har sittet fengslet i arresthuset på Halsnøy Kloster er nok «mestertyven» Gjest Baardsen Sogndalsfjæren. Da han rømte fra arresten på Halsnøy natt til 6. september 1814 ved å grave seg ut under døren ble fogden Budtz i Kårevik på Stord irritert. Han mente at selv om Gjest Baardsen var kjent for å være vanskelig å holde fast, burde arrestforvareren få en bot på noen riksdaler slik at han i fremtiden ville være mer nøye med «Arrestantenes Bevogtning».

Varetægtsfanger i Arresthuuset I Statsarkivet i Bergen finnes det en egen protokoll over «Varetægtsfanger i Halsnøe Klosters Arresthuus». Den inneholder 168 kvinner og menn som ble innsatt i årene mellom 1844 og 1868. De fleste av de innsatte ble fengslet på grunn av tyverier, enten de var utført i Sunnhordland eller andre steder, og mange av dem er omtalt som løsgjengere og betlere (tiggere). De fleste innsatte var lokale småkjeltringer, mens andre kom langveisfra. En slik var omstreifer Johannes Olsen fra Kongsberg. Han ble arrestert for å streife om uten pass og bedrive betleri (tigging). Den 53 år gamle Lars Svendsen Alsager fra Ullensvang ble i 1853 innsatt for å «have tilføiet sin Kone Slag».

Mer alvorlig var det for den 30 år gamle tjenestepiken Christie Paalsdtr Store Linge fra Strandebarm som var arrestert for barnefødsel i dølgsmål. Selv polititjenestemenn har vært innsatt i arresthuset på Halsnøy Kloster. I 1855 ble nemlig den tidligere politimannen i Bergen, Elling Johannessen Drevdal fra Luster i Sogn og Fjordane, innsatt «for Opsædsighed mod Opsynet for Vaarsildefiskeriet». Arrestbygningen på Halsnøy Kloster var i drift til 1865, da den ble avløst av det nybygde distriktsfengselet på Leirvik på Stord. Selv om selve arrestbygningen på Halsnøy Kloster er revet, finnes det i arkivene gode kilder som forteller om hvem som har sittet fengslet der.

I dag er Halsnøy Kloster fredet og blir drevet som museum og kulturarena. I tillegg til den flotte hovedbygningen og ruinene etter klosteret er det mange andre grunner til å besøke denne historiske perlen i Sunnhordland. En slik grunn er alle historiene om stedet som fortsatt ikke er fortalt, men fortsatt skjuler seg i arkivene.

