Per Jørn Krydsby (67)

- Det store nyttårsønsket mitt er å få en kjæreste. Ingenting over, ingenting ved siden. Nå har jeg vært singel i åtte år. Det er ikke meningen at vi mennesker skal være alene. Jeg har aldri vært gift. Det nærmeste var en langvarig forlovelse, som dessverre tok slutt. Den grønne luen er et signal om at jeg er singel. Turlaget har laget den, så får vi se om dette virker. Jeg har datet noen få ganger de siste årene, men det er vanskelig. Det er ikke så lett å trykke på de rette knappene, synes jeg, men i det nye året skal jeg bli flinkere.