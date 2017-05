Her står mannskapet på superyachten «Bacarella» maktesløse og følger den livreddende operasjonen noen meter unna.

Et øyenvitne som kom tett på dramaet tok bildet fem minutter etter at helikopteret har krasjet i sjøen. Noen holder rundt hverandre, andre snur seg bort. På nest øverste dekk er det dekket på bordene og gjort klart for gjester.

Får førstehjelp

I forkant ligger helikopteret med flytepontonger i været. De skadde er i ferd med å få hjelp av mannskapet på redningsskøyten «Bjarne Kyrkjebø» som kom til åstedet bare to minutter etter ulykken.

- Like etter at dette bildet er tatt fosser redningsskøyten i full fart inn mot Skolten der ambulansepersonell sto klar, sier fotografen, som ber om å få være anonym.

Han bor i Jægerbakken i Sandviken, rundt en kilometer fra stedet der helikopteret styrtet.

– Jeg holdt på å ta bilder av Statsraad Lehmkuhl som var på fjordcruise, så fikk jeg en telefon. Mens jeg satt i telefonen hørte jeg naboen skrike «så du det, så du det?».

– Jeg ble dårlig av det jeg så. Det gikk vel ikke opp for oss hva som hadde skjedd før etter at det verste dramaet var over, sier mannen.

Utsatt for ytre påvirkning

I en pressemelding fredag formiddag skriver politiet at de har sikret seg god dokumentasjon av hva som skjedde da et helikopter gikk i sjøen på Sandviksflaket onsdag kveld.

- Etterforskningen har vist at helikopteret ved landing har vært utsatt for en ytre påvirkning. Et trekk som dekket en bensintank har truffet rotoren og mye tyder på at dette er en medvirkende eller en direkte årsak til at helikopteret styrtet, skriver politiet.

De har ingen holdepunkter så langt for å si at ulykken på noen måte skjedde på grunn av menneskelig feil eller teknisk svikt.

I den samme pressemeldingen skriver politiet at de mener å ha grunn til å tro at de tre involverte alle har britiske pass.

- På grunn av at en del av bagasje og personlige eiendeler har forsvunnet i styrten eller ved påfølgende slep av helikopteret, er det kun ett pass som er funnet. Dersom noen i områdene rundt havaristedet skulle gjøre funn av bagasje eller gjenstander som man forstår kan stamme fra helikopteret, ber vi om det blir levert til politiet.

Sentrale intervjuer

Kommunikasjonsavdelingen ved Haukeland sykehus melder at to av de tre om bord i helikopteret som styrtet i Sandviken ble utskrevet torsdag.

Tilstanden til den tredje mannen, en 57-åring, blir fredag formiddag fortsatt betegnet som kritisk.

Direktør i Statens Havarikommisjon, William J. Bertheussen, sier at sentrale intervjuer etter hendelsen forgår nå på formiddagen.

– Vi kan langt på vei fastslå hva som var den utløsende årsak. Det vi jobber mest med nå er å finne ut av hva som ledet frem til at denne presenningen føk inn i rotoren, sier Bertheussen.

Mistet kontrollen

Han vil ikke gå nærmere inn på detaljer, men sier at det kommer en pressemelding fra Havarikommisjonen i løpet av dagen.

Det var onsdag 10. mai et engelskregistrert helikopter av typen Airbus Helicopters AS 350 B3 med tre personer om bord, styrtet i sjøen under forsøk på å lande på luksusyachten «Bacarella». Helikopteret tapte kontroll og styrtet i sjøen.

Havarikommisjonen karakteriserer helikoptertypen som lett og med en motor. Det vil si at helikopteret veier mindre enn 2,2 tonn. Operatør var HQ Aviation Ltd i London.

Skipet i privat eie

Sjøfartsdirektoratet har foreløpig ingen rolle i forbindelse med hendelsen på «Bacarella».

– Når det gjelder krav til tekniske løsninger/utstyr om bord så vil dette følge de reglene som flaggstaten setter (det sted skipet er registret), skriver kommunikasjonsdirektør i Sjøfartsdirektoratet Dag Inge Aarhus i en epost til Bergens Tidende.

– Ut fra den informasjon vi sitter med så langt så er dette skipet ikke i næringsvirksomhet men i privat eie – og er da å betrakte som et stort fritidsfartøy. Ved næringsvirksomhet ville vår rolle vært å gjennomføre en såkalt havnestatskontroll – kontroll av utenlandsk flagget skip som anløper en norsk havn.