Johan Martin Vie ble dømt til ti års forvaring for overgrep mot 16 gutter. Nå slipper han ut av fengsel.

Overgrep mot 16 gutter fra 10 til 17 år, i Norge, Brasil og Romania, menneskehandel og produksjon av overgrepsbilder. Det var blant punktene i forvaringsdommen mot tidligere politimann Johan Martin Vie i Gulating lagmannsrett i 2010. Med et fratrekk for varetekt på 978 dager, var minstetiden på seks år ferdig sonet i februar 2014.

I mars i fjor leverte Vie sin begjæring om prøveløslatelse. Kriminalomsorgen region sør anbefalte at han blir løslatt på gitte betingelser. Det var imidlertid statsadvokaten i Hordaland ikke enig i. Dermed måtte saken opp for retten.

Enige om vilkår

Ifølge dommen fra Tønsberg tingrett har påtalemyndigheten ved konstituert statsadvokat Jeanette Desiree Hagene Knutsen gått med på at 49-åringen prøveløslatelses på en rekke vilkår, blant annet:

Han fratas passet og må oppholde seg på en bestemt adresse i Norge, med såkalt «innetid» om natten.

Vie skal følges opp av Kriminalomsorgen og samarbeide med Nav om sysselsetting, og skal fortsatt gå i behandling.

Han nektes kontakt med barn under 16 år eller de fornærmede i saken. Forbudet gjelder også kontakt på sosiale medier.

49-åringen kan kun bruke elektronisk utstyr som er kjent for og kan kontrolleres av Kriminalomsorgen, og må oppgi sine brukernavn og passord.

Retten mener vilkårene «i tilstrekkelig grad begrenser gjentagelsesfaren, slik at Vie nå skal løslates».

I dommen, som er enstemmig, heter det at retten finner «at det fremdeles foreligger en reell og kvalifisert fare for at Vie ved en prøveløslatelse igjen vil ha seksuell omgang med unge gutter (barn)», men også at retten antar at soningen og den behandlingen han har fått hos psykolog «har økt hans bevissthet i en slik grad at han nå vil forsøke ikke igjen å risikere sin frihet».

Retten viser også til at det er opplyst at kriminalomsorgen ikke har mer å tilby Vie i fengsel, og at «alle instanser rundt Vie synes nå enige om at det er best om Vie nå prøveløslates med restriktive rammer».

Rullet opp overgrepsnettverk

Vie jobbet som politimann i Hordaland politidistrikt da han i 2006 ble pågrepet av sine kolleger. Han hadde da, under dekke av å være en jevnaldrende gutt, avtalt å møte en 15 år gammel gutt i Bergen sentrum. Da han inviterte gutten med seg til et hotellrom, fattet 15-åringen mistanke og varslet politiet.

Les også Han avslørte politimannen

Pågripelsen ledet politiet på sporet av overgrep mot gutter i flere land, og et nettverk for deling og overgrepsbilder. Flere personer fra flere land er dømt etter opprullingen.