– Dette er vår 17. mai. Nei, vår Woodstock-festival, sier Carl A. Harbitz-Rasmussen. Kristi himmelfartsdag samles tusenvis av motorinteresserte på Bergen Travpark.

Harbitz-Rasmussen er pressetalsmann for Motorklubbene i Bergen (MKIB) som arrangerer Vestlandets største kjøretøymønstring i Åsane.

– Det var American Car Club of Norway ACCN som startet tradisjonen for en vårmønstring tidlig på 70-tallet. Etter hvert innså man betydningen av et større mangfold, og flere motorklubber inngikk samarbeid, Harbitz-Rasmussen, og fortsetter:

– De siste årene har vi hatt besøk av mellom 900 og 1000 utstillingskjøretøy, og tatt imot mellom 7000 og 10.000 besøkende.

BT møter ham i kameratene Rolf Helgesens og Kjell Røds verksted ved Eidsvåg. I samme sekund som journalisten kommer inn døren begynner de tre mennene å snakke i munnen på hverandre.

De forteller bilhistorier som strekker seg over mange tiår.

Bård Bøe

Høk over høk

– Da jeg gikk på barneskolen var det to familier i klassen som hadde bil, sier Harbitz-Rasmussen.

– Da jeg gikk på barneskolen, hadde ingen bil, sier Helgesen, og fortsetter:

– Det er nemlig her den store lidenskapen kommer fra. Unge i dag kan umulig forstå hvor lite man hadde da vi vokste opp. De kan kjøpe seg hva de vil. Jeg derimot måtte vente til jeg var 40 år for å kunne kjøpe bilen jeg drømte om, og da ble gleden virkelig stor.

Bård Bøe

«Krigshistorier» og lygarkveld

Rød beskriver hva som for ham er det beste med motorinteressen.

– Det er å være i fred og ro, og mekke på bilene.

Helgesen skyter inn:

– For meg er det miljøet! Vi har et fantastisk miljø. En gang i uken møtes vi her på verkstedet til lygarkveld. Her deler vi «krigshistorier» som blir litt bedre for hver gang, men ingen bryr seg og alle koser seg, sier han og ler.

Bård Bøe

– Noen har 40 biler

Alle tre skal naturligvis delta på årets mønstring. I år gjør anleggsarbeid ved Lagunen at evenementet er flyttet til Bergen Travpark i Åsane.

– Det finnes mange samlere her i bergensområdet. De privatpersonene som har flest biler, har kanskje rundt 40 biler som de driver og mekker på, sier Harbitz-Rasmussen.

Han stiftet selv Bergen Veteranvognklubb i 1980.

– Jeg har en Mercedes 300, Adenauer 1956-modell, og en åpen Chrysler 1948-modell, som jeg skal ha med meg på mønstringen, sier Harbitz-Rasmussen.

Det er ingen tvil om at torsdagens mønstring er årets høydepunkt.

– Dette er vår 17. mai. Nei, vår Woodstock-festival, sier han henrykt.