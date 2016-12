– Det har vært veldig hektisk, sier politiet.

Det varslede ekstremværet «Urd» slo inn med orkan styrke og skapte kaos på Vestlandet mandag.

Den kraftige vinden førte til veltede trær, taksteiner og skorsteiner som flagret og ramlet ned, båter som slet seg fra fortøyningene og sank – samt stengte veier og fergesamband.

– Det har vært veldig hektisk og ekstremværet medførte 110 loggførte hendelser her hos oss. Men det er heldigvis ingen personskader registrert. Folk har tatt forholdsregler og utvist forsiktighet. Det setter vi stor pris på, sier operasjonsleder Morten Kronen ved Vest politidistrikt.

Roser sivilforsvaret

En mengde trær over strømførende linjer og veier var det som har skapt mest arbeid for politiet.

– Det er heldigvis ingen hus som har mistet taket eller er ubeboelige, slik det har vært ved tidligere ekstremvær, sier han.

Han roser sivilforsvaret for den innsatsen de gjorde. Politiet hadde også flere på jobb enn normalt.

– Vi hadde forberedt oss godt, og vi har hatt sivilforsvaret med oss slik at vi har løst dette på en tilfredsstillende måte.

Også brannvesenet hadde mye å gjøre og registrerte rundt 80 hendelser.

– Vi har vært ute å sikret det vi kunne, men fikk litt begrensing med liften på grunn av vinden. Ellers har vi trådt til der vi kom til, sier vaktkommandør Helge Lund.

– Vi har vært heldige. Det var varslet godt på forhånd og folk har tatt forholdsregler, sier han.

Sivilforsvaret

– Vi var godt forberedt

Distriktssjef Anne-Margrete Bollmann i Hordaland sivilforsvarsdistrikt sier de holdt på til 04-tiden natt til tirsdag.

– Da avviklet vi vår innsats i samråd med politiet, sier hun.

Til sammen 44 mannskaper fra Sivilforsvaret hadde da vært ute på 12 forskjellige oppdrag.

– Stort sett var det støtte til politiet med avsperringer, fjerning av trær og trafikkdirigering, pluss et par oppdrag med støtte til helse og brannvesen, sier Bollmann.

Hun mener «Urd» ikke ble så ille som mange hadde fryktet.

– Men vi var også godt forberedt. Vi vil gi honnør til politiet for et av de best koordinerte beredskapsoppleggene på lenge. Vi hadde senkede skuldre og god kontroll hele tiden. Og hadde det blitt verre, ville vi hatt en del å gå på, sier distriktssjefen.

Hun roser også egne mannskaper.

– Våre mannskaper er tjenestepliktige og blir beordret ut på jobb, bort fra familieselskaper og det de ellers måtte holde på med. Dette er alt fra kreftforskere til snekkere og ingeniører, som bruker sin sivile kompetanse når det smeller. De er en fantastisk ressurs. Det er snakk om sunt folkevett i uniform, og de gjør en fantastisk innsats. Jeg mener dette er en undervurdert og helt avgjørende ressurs for samfunnet, sier Bollmann.

– Snillere enn «Nina»

Ekstremværet «Urd» er nå over på Vestlandet, men henger litt igjen på østlandet, melder Meteorologisk institutt.

– Det var ganske så identisk med det vi hadde varslet. Det var et forutsigbart stormsenter. Vi hadde full og sterk storm og orkan i fjellet. Vindkast på 30–40 meter per sekund, sier meteorolog Gunnar Livik.

Livik forteller at «Urd» var hakket snillere enn ekstremværet «Nina», som slo inn over Vestlandet i januar 2015.

– Prognosen på «Nina» var mer vinglete og det var vanskeligere å varsle hvor det skulle bli ille. Det var enklere å varsle denne gangen. Vi gikk også tidligere ut for at beredskapsfolk skulle være klare, sier han.

Tirsdag morgen er det oppholdsvær og 3,1 grader i Bergen, men det vil komme en liten nedbørsfront i løpet av dagen med litt regn.

– Det blir bygevær i løpet av uken og på fredag kommer det mest nedbør. Det går over til byger igjen lørdag. Og så blir det pent og kjølig søndag, mandag og tirsdag før regnet kommer tilbake, sier Livik.