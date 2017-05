– Jeg er blitt oppfordret til å søke jobben i Oslo. Det er både oppmuntrende og hyggelig, sier tidligere havnedirektør i Bergen, Inge Tangerås (59).

Tangerås mistet jobben i Bergen og omland havnevesen etter cruisesaken der også tidligere ordfører Trude Drevland var involvert. Tangerås var suspendert fra jobben i 16 måneder.

– Oslo havn har størst passasjertrafikk, og er også Norges største og viktigste containerhavn. Jeg kjenner Oslo havn godt fra mange år som styremedlem i Norsk Havneforening. Dette er en svært spennende utfordring som jeg har lyst på, sier Tangerås, som var havnedirektør i Bergen fra 2011.

– Evig takknemlig

Tangerås i har vært i intervju om jobben, og regner medt at det blir en avklaring i løpet av en måneds tid. Om saken han nå legger bak seg har han følgende å si:

– Jeg har opplevd å få massiv støtte fra mine tidligere ansatte og deres organisasjoner. Jeg er dem evig takknemlig. Det har vært en svært vanskelig og krevende situasjon. Jeg var egentlig aldri vært bekymret for utfallet av denne cruisesaken. Jeg var sikker på at det skulle ende slik. Det har vært tøft, men nå er jeg glad for å kunne gå videre.

Snakker med søkere

– Vi er nå i prosess. Vi snakker med aktuelle kandidater. Når vi har ny havnedirektør på plass er for tidlig å si nå, sier kommunikasjonsrådgiver TrudeThingelstad i Oslo havn.

7 kvinner og 41 menn har søkt på stillingen.

Oslo er med syv millioner passasjerer i året den største gods- og passasjerhavnen i Norge.

Oppagt i februar

Det var i februar at havnerådet i Bergen fattet vedtak om at Tangerås skulle fjernes som havnedirektør. Havnerådet er det høyeste organet i Bergen og omland havnevesen (BOH).

16 av medlemmene stemte for å avslutte havnedirektørens ansettelsesforhold, mens tre stemte mot.

Rådet fulgte innstillingen fra flertallet i BOHs styre, der Sparebanken Vest-direktør Jan Erik Kjerpeseth er styreleder.

Ingen tiltale

Det var 17. mai i 2016 at cruisesaken kom i medienes søkelys. Cruiseskipet «Viking Star» ble døpt i Vågen i en storstilt seremoni. Skipet er eid av rederiet Viking Cruises, hvor Torstein Hagen er eier og styreleder.

Både Trude Drevland, havnesjef Inge Tangerås og reder Torstein Hagen ble siktet for korrupsjon.

Statsadvokaten kom senere frem til at det ikke skal reises tiltale mot verken Tangerås, Drevland eller Hagen.