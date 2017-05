Store deler av Bergens veinett blir berørt under sykkel-VM. Bergen kommune skal derfor opprette midlertidige legevaktkontorer den uken.

– I de røde sonene som er avstengt for biler, blir det etablert midlertidige legevakter i kommunale bygg, forteller Ivar Lunde til BA. Han er prosjektleder og beredskapssjef for sykkel-VM i Bergen kommune.

Sykkel-VM avholdes i Bergen fra 16. til 24. september, og store deler av byens veinett vil berøres. Legevakttilbudet er åpent mellom 08.30 og 19.00, som er det tidsrommet veiene er avsperret under sykkelløpet.

Må kunne ta seg dit til fots

Prosjektlederen sier til Bergensavisen at tilbudet er for å sikre at innbyggere i røde soner skal få nødvendig helsehjelp i periodene det er umulig å kjøre inn og ut.

Legevaktene bemannes med fastleger som går i legevaktturnus og annet helsepersonell. Er man for syk til å ta seg til legevakten uten bil, må man tilkalle ambulanse. Nødetatene vil ha dedikerte utrykningstraseer slik at de har tilgang til alle sonene hele tiden.

Hjemmesykepleiere kommer frem

Innbyggerne som bor i røde soner og får hjemmesykepleie trenger ikke å bekymre seg.

– Hjemmesykepleieenhetene planlegger selv detaljene rundt hvordan de skal få gjort jobben. Noen vil ha biler plassert rundt i sonene. Det er også kjøpt inn sykler slik at de skal komme seg rundt, sier Lunde.