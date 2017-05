- Stikker man hodet frem, må man tåle dette. Jeg tenker ikke på dette som hets fra statskanalen, sier olje- og energiminister Terje Søviknes.

Det var under introduksjonen av direktøren for Det internasjonale energibyrået (IEA), Paul Simons, at den tidligere Os-ordføreren fikk problemer med å uttale «executive». Han gjorde flere forsøk før han lykkes.

– Slutt å mobbe

NRK har lagt ut et fem sekunders langt videoklipp på Facebook. I kommentarfeltet er det mange som mener at Søviknes blir hengt ut.

En som mener NRK bør gå foran som et godt eksempel skriver følgende:

– Nå må det bli slutt på denne mobbingen. Hvordan kan vi forvente at våre barn ikke mobber andre? Når voksne gjør dette på nett og offentlig.

– Ikke alltid like lett

En annen uttrykker seg slik:

– Vel, nå har jeg aldri likt Søviknes. Men allikevel... Det er ikke så lett å si executive hvis man i tillegg er bittelitt stresset kanskje eller føler en eller annen form for press. Kan si det fra egen erfaring, selv med toppkarakter i språket og generelt gode ferdigheter i engelsk at det ikke er like lett alltid.

Gjort narr av i Os

Terje Søviknes tar oppstyret med stor ro.

– Revyen hjemme på Os pleide å gjøre narr av meg da jeg var ordfører. Jeg tåler at noen ler på min bekostning. Jeg har sett klippet i ettertid, og må jo innrømme at det blir litt morsomt.

Søviknes vil ikke kritisere NRK for å ha lagt ut fem sekunder av en mer omfattende introduksjon på Facebook.

– Det er jo aldri kjekt å komme i fokus på denne måten. Jeg ser hva som ligger i kommentarfeltet. Noen mener dette er hets og at klippet blir lagt ut på grunn av mitt politiske ståsted. Andre mener dette er billig og useriøst.

Ingen big deal

– Hva mener du selv?

– Nei, dette må en tåle. Stikker en hodet frem, må en tåle såpass.

– Nå er det mye man må ta på strak arm når man plutselig blir olje- og energiminister. Hvordan vurderer du dine engelskkunnskaper?

– Det er vanlig skoleengelsk. Vanligvis går det fint. Å takle engelsk er ikke noen big deal, men akkurat her glapp det litt, sier Søviknes.

På sin egen Facebook-side har Søviknes lagt ut følgende kommentar:

«Ja, av og til stokker det seg både på norsk og engelsk - i dette tilfellet engelsk. Sånn er livet! Det er bare å ta det med et smil, og tenke at da fikk nå både NRK og dere der ute noe å flire av i dag. En god latter forlenger livet, er det ikke sånn?»

Klippet ble lagt ut på NRK Nyheters Facebook-side tirsdag. Redaksjonssjef Christian Fougner i NRK har ikke mulighet til å kommentere saken når BT får kontakt med ham.