Omfattende halliksak fra Bergen: Ingen av de to tiltalte møtte opp

RAZZIA: Denne uken er det nøyaktig to år siden politiaksjonen i Skuteviken i Bergen. Flere titalls personer, mange fra det rumenske tigger- og prostitusjonsmiljøet, ble funnet i boligen på bildet. Ni personer ble arrestert. Blant de pågrepne var 37-åringen som nå må svare for en omfattende halliktiltale. Politiet mener han inngikk i et større rom-nettverk i byen. FOTO: Ørjan Deisz (arkiv)