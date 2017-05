Om tre måneder er det klart for gjenåpning av Nygårdsparken

KLARE PLANER: Sosialbyråd Erlend Horn (V) forteller at kommunen, politiet og beboerne i området har planene klare for hvordan det skal forhindres at den øvre delen av Nygårdsparken skal gli rett tilbake til hva den var før den stengte – en åpen russcene med både bruk og salg av narkotika. FOTO: Bård Bøe