Eiendomsinvestor Olav Thon ønsker å kjøpe Åsane Storsenter i Bergen for 2 milliarder kroner.

I en børsmelding torsdag melder Olav Thon Eiendomsselskap at det har inngått en intensjonsavtale med Nordea Liv og Steen & Strøm AS vedrørende kjøp av Åsane Storsenter i Bergen.

– Vi har signert intensjonsavtale med om å overta senteret, men ytterligere kommentarer vil komme i forbindelse ved overtakelsen, sier konserndirektør for finans i selskapet, Arne B. Sperre, til E24.

Kjøpesenteret har 136 butikker og er det største kjøpesenteret i regionen, ifølge Steen & Strøm.

Kallestad, Gorm / NTB scanpix

I meldingen opplyses det at prisen for overtakelsen ligger på rundt 2 milliarder kroner og at transaksjonen trolig blir gjennomført i løpet av en måned.