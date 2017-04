Meteorologisk institutt har sendt ut OBS-varsel om lokalt vanskelige kjøreforhold grunnet sludd og snø helt ned i lavereliggende områder på Vestlandet torsdag.

Det er særlig natt til torsdag og torsdag morgen at det ventes sludd- og snøbyger i de fire vestlandsfylkene Hordaland, Rogaland, Møre og Romsdal og Sogn og Fjordane, skriver meteorologene på værvarslingstjenesten Yr.

– Husk vinterdekk, oppfordrer de.

Nedbør og temperaturer ned mot null grader ventes over hele landsdelen om natten og i morgentimene, men det er hovedsakelig i indre strøk at det ventes at nedbøren kommer i form av snø. Langs kysten ventes det regnbyger og sludd.

– Lavtrykket er på vei inn mot Vestlandet fra nordvest, og det går mot sørøst utover natten og morgenen, sier vakthavende meteorolog Arnstein Tjøstheim til NTB.

Opptil 10 centimeter

Like mye nedbør som man kunne se i hovedstaden og ellers på Østlandet mandag, blir det imidlertid ikke.

– Det blir ikke fullt så store mengder. Vi venter stort sett mellom fem og ti millimeter nedbør, noe som kan omregnes til ti centimeter i områdene der det kommer tørr snø, sier han.

Mest i sør

Det ventes minst nedbør på Nordmøre, mens innbyggerne lenger sør på Vestlandet må forberede seg på de største mengdene.

– Men langs kysten og i de store byene Stavanger og Bergen vil jeg nok ikke tro det legger seg noe særlig snø. Der blir det nok mest sludd og regn, men områder som ligger fra 100 meter over havet og oppover, vil nok få en del snø, sier Tjøstheim.

Snøen som faller og legger seg i lavere indre strøk, vil mest sannsynlig smelte i løpet av forholdsvis kort tid.

– Snømengden vil stige litt utover torsdagsmorgenen, men det smelter ganske fort på denne tiden av året, og særlig under 500 meters høyde, sier meteorologen.

Finværet kommer fort

Det finnes imidlertid også gode nyheter for folk som oppholder seg på Vestlandet de nærmeste dagene. I løpet av kort tid vil finværet melde seg.

– Etter litt nedbør torsdag, blir det noen fine dager. Langtidsvarselet ser veldig bra ut, med mye sol og stigende temperatur, sier Tjøstheim.