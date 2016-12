På nyttårsaften smalt det igjen for Bybanen ved Bystasjonen. Denne gangen var sammenstøtet av det mindre slaget.

– Det har vært et sammenstøt mellom bybane og personbil. Det var et lite uhell. Bilen har nå kjørt videre, sier operasjonsleder Morten Kronen ved Vest politidistrikt.

Mellom 40 og 50 passasjerer var om bord på Bybanen da uhellet skjedde ved 20.15-tiden. Ingen personer skal være skadet, etter det driftsselskapet Keolis har fått opplyst.

– Vognen var på vei ut fra Bystasjonen i retning Lagunen da kollisjonen skjedde, opplyser beredskapsleder Jan-Ove Halsøy i Keolis, selskapet som drifter Bybanen.

Evakuerte passasjerene

Passasjerene ble evakuert, og de fleste forflyttet seg deretter til fots til stoppet på Nygård.

All trafikk på Bybanen mellom Byparken og Bystasjonen ble innstilt etter uhellet, men vognene går nå som normalt igjen.

– Sjåføren påtok seg skylden

Hanna Åsheim Fossberg var en av passasjerene på Bybanen. Hun satt med ryggen til og så ikke sammenstøtet, men fikk med seg hele seansen etterpå.

– Plutselig hørte vi et lite krasj. Føreren kom så ut av bilen. Han fortalte bybaneføreren at det gikk bra med han, men vi kunne se at bilen var skrapt opp og at hjulet var punktert. Etter bare noen få minutter kjørte han av gårde med punktert dekk. Da politiet kom, var han vekk, sier Fossheim, som også forteller at sjåføren påtok seg all skyld for hendelsen.

– Han sa at alle bilene foran han kjørte på grønt lys, men at da han kjørte ut var det plutselig rødt. Føreren forstod selv at det var hans feil, sier Fossberg.

Fyrverkeri mot Bybanen

Operasjonsleder Morten Kronen opplyser også at de har fått melding om at noen ungdommer står på et parkeringstak på Nesttun og skyter fyrverkeri ned mot bybanestoppet.

– Vi har sendt noen folk opp for å se på det. Utover det så har det vært enormt stille i kveld, sier Kronen.