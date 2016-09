Nytt militært forbudsområde skremmer folk

For ett år siden bordet bevæpnet politi og Forsvaret et oppdrettsanlegg i Herdlefjorden med henvisning til rikets sikkerhet. Nå er hundrevis av bolighus, flere store bedrifter og Meland golfklubb bekymret etter at Forsvaret har varslet utvidelse av det militære forbudsområdet.