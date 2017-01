Nå blir gebyrene doblet for «alminnelig» overtredelse.

Med det nye regelverket som gjelder fra nyttår vil det ikke kunne ilegges sanksjon før det har gått fem minutter i etterkant av at billetten er utløpt. Dermed kan det for eksempel ikke lenger ilegges en sanksjon dersom den parkerende uheldigvis kommer tilbake til bilen to minutter for sent.

– Har operert med slakk

– Det er verdt å merke seg at man må ha løst parkeringsbillett for å få disse ekstra fem «bonusminuttene». Det holder ikke bare å parkere fem minutter uten å betale, sier Arvid Heggestad, som er avdelingsleder i parkeringsavdelingen i Bymiljøetaten.

Han sier at den nye regelen om fem «bonusminutter» ikke vil utgjøre noen forskjell for bergensbilistene.

– Vi har alltid operert med en slakk på noen minutter, sier Heggestad.

Rimelig frist

– Den som parkerer skal også få en rimelig frist til å sette seg inn i parkeringsvilkårene, og til å betale, før det kan ilegges sanksjon, heter det i en pressemelding fra Samferdselsdepartementet.

Det er også endringer i klageordningen. Alle parkeringskunder som har fått ilagt en kontrollsanksjon har nå rett til å klage i en mer ordnet prosess. Det må først klages til virksomheten, men dersom virksomheten vil opprettholde sanksjonen, eller ikke behandler klagen innen visse frister, kan sanksjonen klages inn til den nye Parkeringsklagenemnda.

Slik blir satsene

Tidligere fantes det en frivillig og avtalebasert parkeringsklagenemnd, men den nye nemnda er obligatorisk og forskriftsbasert. Alle som driver vilkårsparkering etter parkeringsforskriften, er underlagt nemndas kompetanse, og må rette seg etter nemndas avgjørelser.

– Den ny nemnda vil altså gjelde på offentlig som på privat parkeringsgrunn, sier heggestad.

Det blir tre faste satser for ikke å overholde parkeringsreglene. Den laveste satsen på 300 kroner for de minst alvorlige overtredelsene, som ikke å trekke billett på gratisparkering, eller hvis den som har parkert handler i en annen butikken den som har kundeparkeringen.

Ørjan Deisz

Dobling i gebyr

Normal sats på 600 kroner ved «alminnelige» overtredelser, som hvis man ikke har betalt for den tiden man faktisk står parkert. Høy sats på 900 kroner gjelder ved feilparkering på parkeringsplasser for forflytningshemmede.

– Det man definerer som «alminnelig» overtredelse øker fra 300 til 600 i de nye forskriftene. Dette er nok endringen flest vil merke noe til, sier Heggestad.

Han sier at det har vært litt innkjøringsproblemer med de nye satsene.

– Vi holder på å oppgradere systemene våre slik at det blir enklere for parkeringsbetjentene. Bøtene skrives ut via mobil. Det har vært litt krøkkete å finne riktig sats i dag, men dette løser seg.

Krav til p-plassene

Det blir krav om at en del av parkeringsplassene skal ha ladepunkter til el-biler og at en andel av plassene skal tilrettelegges og reserveres for forflytningshemmede med parkeringstillatelse.

Både private og kommunale parkeringsvirksomheter bestemmer selv om de vil tilby gratis parkering for el-biler.

– Forflytningshemmede med parkeringstillatelse har betalingsfritak på avgiftsbelagte kommunale plasser. På private parkeringsplasser vil denne gruppen bare ha betalingsfritak dersom parkeringsvirksomheten har bestemt det, skriver Samferdselsdepartementet.

Standardisering av skilt

Andre viktige endringer i det nye parkeringsregelverket er: