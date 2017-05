– Vi ser at nåværende oppgjørsform har gitt for store incentiver til unødvendig høyt forbruk av salt og sand, sier sjefingeniør Torgeir Leland i Vegdirektoratet.

Vegvesenet vil endre oppgjørsformene for vinterdrift for å redusere mengdene av salt og sand, heter det i en pressemelding fra Vegdirektoratet.

Etter å ha vurdert alternative oppgjørsformer og drøftet spørsmålet med bransjen, er alle parter enige om endre på dette.

Fikk betalt for saltmengde

Entreprenørene får i dag betalt for mengden salt og sand som brukes på veiene. I nye kontrakter vil statens vegvesen gå over til å betale for hver time entreprenøren er ute og strør.

– Vi ser også at mange holder for høy hastighet under strøing. Når hastigheten er for høy under strøing av salt havner mye i grøften. Oppgjør for hver time på vegen er derfor også et incentiv for å redusere hastigheten, påpeker Leland.

For brøyting beholdes oppgjør for hver kjørte kilometer.

Kontroll og dokumentasjon

Det er Statens vegvesens oppgave å passe på at entreprenørene utfører jobben slik det beskrives i kontraktene.

– Vi har et system for innrapportering av arbeidet som utføres i driftskontraktene. Men vi har et klart mål om at oppfølging, kontroll og dokumentasjon skal bli bedre, påpeker Leland.

Det betyr, ifølge Vegdirektoratet, at rapporteringssystemet videreutvikles med bedre funksjonalitet for oppfølging av vinterdrift. Dessuten får Vegvesenet opp en IT-løsning slik at vinterdriften kan følges opp i sanntid.

Snu utviklingen

Bruk av sand og salt har økt mye de siste årene. Både av miljøhensyn og for å redusere kostnadene, er det sterkt ønskelig å få ned saltbruken. Flere fylkesting og kommuner har vedtak om å redusere, eller helt slutte med bruk av salt på vegnettet.

Det er imidlertid flere faktorer som har bidratt til økt bruk av salt for eksempel strengere krav til friksjon, økte krav om fremkommelighet fra ulike trafikantgrupper som tungtrafikk og hyppigere omslag i været som gir mer rim og isdannelse på vegene. En arbeidsgruppe peker dessuten på at forfall på vegnett med ujevnheter og spordannelse betyr at mekanisk fjerning av snø og slaps blir vanskelig uten at snø og is smeltes.

– Likevel har saltbruken økt så mye at vi må finne virkningsfulle tiltak for å snu utviklingen, påpeker Leland i pressemeldingen fra Vegdirektoratet.