Mellom 8 og 9 i morges skjedde det. Bergen satte ny nedbørsrekord for august.

- Akkurat nå er nedbørsrekorden for august på 357,9 mm, sier klimaforsker Jostein Mamen ved DNMI like etter klokken 11.30.

Tredje rekord i boks

Den forrige rekorden var på 351,7 millimeter og ble satt i 1989.

- Det forventes noen millimeter utover dagen. Strek for augustnedbøren blir først satt onsdag morgen klokken 8, så rekorden blir godt over den gamle, sier Mamen.

Dermed er den tredje nedbørsrekorden i boks.

- Lys i tunnelen

Bergen har allerede hanket inn juli-rekorden for nedbør. Den var på 263,7 mm. Bergen satte også nedbørsrekord for døgnet mellom 8. og 9. august. Da kom det ned 76,2 mm.

- Vi er jo inne i en god stim når det gjelder rekorder, så det hadde vært kjekt med en ny nedbørsrekord.Jeg selv tror det er 50-50 sjans for rekord, sa meteorolog Geir Ottar Fagerlid i går.

Mamen ved DNMI sier at han ikke har flere nedbørsrekorder i ermet.

- Men som gammel værmelder kan jeg vel glede bergenserne med at det er et lite lys i tunnelen. Mandag blir det sol og fint. Søndag ser også bra ut på oversikten vår. Begynnelsen på september ser mild og fin ut. Riset bak speilet er at mildvær ofte er forbundet med nedbør, sier han.