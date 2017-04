Nyansatt direktør ved Kvinneklinikken vil likevel ikke ta jobben.

Assisterende fylkeslege Sjur Lehmann har bestemt seg for å takke nei til jobben som direktør for Kvinneklinikken i Bergen - en uke etter at han sa ja.

– Dette er basert på en samlet vurdering av jobben og arbeidssituasjonen, sier Lehmann i en kommentar.

– BT er kjent med at ansettelsen vekket blandede reaksjoner på KK. Har det hatt noe å si for avgjørelsen din?

– Jeg vil ikke gå nærmere inn på begrunnelsen for valget jeg hatt tatt, utover å si at det er mitt valg og baserer seg på en samlet vurdering.

Har klar ny direktør

Ny direktør blir Susanne Albrechtsen, som har vært konstituert i jobben siden desember i fjor. Men hun var altså ikke førstevalget under ansettelsen i forrige uke.

– Hun har gjort et godt inntrykk i ansettelsesprosessen. Jeg har tillit til at hun blir en god leder, sier administrerende direktør Eivind Hansen i Helse Bergen.

Lehmann, som er utdannet både jurist og lege, sto ikke på søkerlisten da fristen gikk ut. Hans kandidatur dukket opp i ettertid. Har tidligere jobbet ved KK i en periode.

Det var knyttet voldsomt stor spenning på KK på hvem som skulle få jobben. Forrige uke gjorde toppsjefen i Helse Bergen, Eivind Hansen, det kjent at valget falt på Lehmann.

– Han har viktig erfaring fra fylkeslegen og fra sykehus. Han har potensial for å bli en god direktør for KK, sa Hansen.

– Får god ledelse

Han sier dette om at Lehmann har trukket seg:

– Han har trukket seg ut fra en helhetsvurdering. Det tar jeg til etterretning, sier Hansen, som fikk beskjed om Lehmanns valg tidligere i dag.

– Er du kjent med at det har vært en del motstand mot ansettelsen på KK?

– Jeg følger med på hva som skjer i vår organisasjon, det gjør jeg, er alt Hansen vil si om den saken.

– Dette var vel det siste Kvinneklinikken trengte?

– KK trenger en god ledelse og får en god ledelse. Så det bekymrer meg ikke, sier Hansen.

Spenning til valget

Kathrine Woie er tillitsvalgt for overlegen på KK. Hun fikk i likhet med andre ansatte en epost onsdag om den andre nyansatte klinikkdirektøren på en uke.

– Det var overraskende for de ansatte at Lehmann ble innstilt som klinikkdirektør. Det har vært delte reaksjoner på ansettelsen her på huset, sier Woie.

– Det var en overraskende rask vending, legger Woie til.

Forrige KK-sjef, Ingrid Johanne Garnes, trakk seg av personlige grunner i november.

En favoritt blant noen av de ansatte var Knut Hordnes, som er gynekolog og overlege på Betanien. Hordnes har tidligere vært overlege på KK og har ledet Norsk gynekologisk forening.