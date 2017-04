Godværet lar vente på seg gjennom helgen, men bergensere kan se frem noen litt mer solrike dager fra og med tirsdag.

Shortsen bør derimot ligge i skapet, for det blir ikke varmt. Mandag kommer et lavtrykk inn mot Rogaland, som vi kanskje vil merke litt her i Hordaland, spesielt litt sør.

– Det betyr sjanser for regn- og snøbyger, sier meteorolog i Vervaslinga på Vestlandet Frode Hassel.

Litt sammenhengende nedbør sør Sogn og Fjordane treffes ikke av dette lavtrykket.

– Resten av uken ser vi at vi går mot bedre vær. Det skal i hvert fall være greit vær tirsdag og onsdag, med lite eller ingen nedbør, og sol.

Litt kaldt for årstiden

Temperaturene vil stige de to dagene, men en skal ikke juble for høyt. Meteorologens prognoser viser at det blir greit vær torsdag, men dette er fremdeles usikkert.

– Hvordan blir temperaturene sammenlignet med normalen denne årstiden?

– Vi ser at vi neste uke nærmer oss det som er normalt for årstiden, med litt høyere temperaturer. Men det skal jo sies at det er normalt at temperaturene faller utenfor normalen, så at det er litt kaldt akkurat nå er ikke så uvanlig, sier Hassel.

– Det blir ikke spesielt varmt

Roar Inge Hansen, meteorolog i StormGeo, tror ikke det burde jubles for tidlig for godt vær neste uke.

– Mandagen er svært usikkert med tanke på lavtrykket fra Rogaland. Det kan bety mye regn, og i verste fall snø. Det vil også bli vind opp i kuling fra skiftende retning.

Tirsdag vil derimot lavtrykket sannsynligvis forsvinne, og det vil bli bedre vær. Men, og det er et men.

– Det blir en kald luftmasse over oss både tirsdag og sannsynligvis onsdag, så det blir nok ikke mange varmegrader, sier Hansen.

Kaldere enn normalt

Mot slutten av uken er det svært usikkert, men det kommer muligens en høytrykksbyge med lettere vær. Her er enda et men:

– Det kan hende dette lavtrykket tidlig i uken ikke brytes opp, og at det ikke blir noe lettere vær. Men vi har i hvert fall et håp om bra vær tirsdag og kanskje onsdag.

– Nå er det kaldere enn normalt sammenlignet med denne årstiden tidligere, sier Hansen.