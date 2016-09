42-åringen står tiltalt for å ha slått kameraten sin til døde på en vennemiddag i en enebolig på Stord.

Den 42 år gamle mannen svarte kontant nei på dommerens spørsmål i Sunnhordland tingrett mandag morgen.

Statsadvokatene i Rogaland mener at han må straffes for å ha forårsaket kameratens død natt til 7. desember 2014.

Selv erkjenner han ikke straffskyld etter tiltalen, som lyder på legemsbeskadigelse med døden til følge.

Vennemiddag

Mer enn halvannet år har gått siden Torbjørn Bauge (50) døde av skadene han pådro seg i et slagsmål i en bolig i Sagvåg på Stord.

Fakta: Dødsfallet på Stord Torbjørn Bauge (50) døde av skadene han fikk etter et slagsmål i eneboligen sin på Stord, søndag 7. desember 2014.

Hans 42 år gamle kamerat ble pågrepet samme morgen. Han har forklart at han handlet i nødverge, og nekter straffskyld.

De to var på en vennemiddag med sine respektive partnere da slagsmålet startet. 50-åringen hadde store hodeskader da han ble hentet av helsepersonell. Han døde på Haukeland neste dag.

42-åringen er tiltalt for legemsbeskadigelse med døden til følge. Strafferammen er ti års fengsel.

Christian Nicolaisen

Den tiltalte 42-åringen og konen var samlet hjemme hos Bauge og samboeren denne kvelden. Så - utpå natten - havnet de to mennene i kamp.

Tiltalte har gitt følgende forklaring til politiet om hendelsesforløpet: Bauge startet slåsskampen ved å ta kvelertak på ham til han svimte av. Deretter slo han tiltaltes kone i bakken og trampet på henne. 42-åringen kom etter hvert sin kone til unnsetning ved å slå Bauge ned for deretter å gå løs på ham.

Påberoper seg nødverge

Tiltalte mener derfor at han ikke kan straffes i henhold til tiltalen, og vil påberope seg nødverge.

Beskrives som en bauta. - De var gode venner.

Den forklaringen kjøper ikke påtalemyndigheten.

I sitt innledningsforedrag sa statsadvokat Tormod Hauge at påtalemyndigheten legger et noe annet hendelsesforløp til grunn, og at det vil bli underbygd av vitner og andre bevis.

Indre blødninger

Politiet mener at 42-åringen slo Torbjørn Bauge flere ganger med knyttnevene, samt med et stolben eller en annen gjenstand, i hodet på sin ti år eldre kamerat. Slåsskampen skjedde på kjøkkenet i boligen.

På gulvet lå det blant annet en knust stol.

Som følge av volden ble Bauge påført knusningsskader flere steder på kroppen. De resulterte i indre blødninger. Han døde av skadene på sykehus senere samme dag.

I obduksjonsrapporten påpeker rettsmedisinerne at enkelte av skadene på avdøde sannsynligvis ikke kan stamme fra knyttneveslag.

Det er satt av fem dager til rettssaken, som gjennomføres på Stord. Aktor, statsadvokat Haugnes, vil blant annet føre blodsporseksperter fra Kripos som vitner.

Avviser nødverge

Haugnes mener å kunne føre bevis for at tiltalte utøvde massiv vold mot Bauge, vold som langt overskrider terskelen for det som i strafferetten kan godtas når det er snakk om nødverge.

Bistandsadvokat Elisabeth Rød representerer avdødes etterlatte.

- De synes saken har tatt altfor lang tid, men er glad for at tiltale er tatt ut og ser frem til å få en avslutning, sa hun til BT i april i år.