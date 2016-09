Den profilerte stortingsrepresentanten Liv Signe Navarsete (Sp) er ikke imponert over avtalen om nytt storfylke.

«Rart å koma heim frå Chile og lesa at fylket mitt skal leggjast ned.» Slik starter et Facebook-innlegg Navarsete la ut tirsdag ettermiddag.

Hun har lest intensjonsavtalen som ble presentert tidligere på dagen, og lar seg ikke imponere.

– Dette er en sentraliseringsreform, og det er jeg imot. Det er ikke bedre at funksjoner blir sentralisert til Bergen eller Stavanger, enn til Oslo. Tvert imot. Det blir fort vekk bare en omvei. Nå kan vi i det minste dra direkte til Oslo, utdyper hun til BT.

Frykter for skolene

Hun påpeker at Sogn og Fjordane vil ha 10 prosent av innbyggerne i det nye storfylket, men 40 prosent av arealet.

– Fylkesårsmøtet vårt stemte imot denne regionen, og ja til fylket. Det er det som styrer meg som folkevalgt. Det står heller ikke noe i partiprogrammet vårt om regionen, sier hun.

Hun stiller spørsmål med hvorvidt Sogn og Fjordane vil være i stand til å beholde den desentraliserte skolestrukturen de har, når skolene skal styres fra Stavanger.

– Vi ser jo hva som skjer i Hordaland nå, sier hun.

LES OGSÅ: Disse skolene skal legges ned

Fakta: Dette er de enige om Det nye navnet på storfylket er Vestlandsregionen. Fylket skal bli én valgkrets, med et nytt regionting. Fylkessenteret skal ligge i Bergen. Her vil politisk ledelse og fylkesrådmannen sitte, med sine tilknyttede funksjoner. Administrasjonene for næring og opplæring, samt kollektivtransport og idrett skal plasseres i Stavanger. Sogn og Fjordane får administrasjonene for vei og kultur. Intensjonsavtalen skal opp til politisk behandling i de tre fylkestingene, først i oktober, og deretter i revidert utgave i desember.

– Gjenstår å se hva Følling vil gjøre

Navarsete legger heller ikke skjul på at hun reagerer på at det foreløpig ligger an til at bokmål skal bli den offisielle målformen til storfylket.

– Hvorvidt det blir mer næring av å flytte ansvaret for dette ut, gjenstår også å se, sier hun.

– Men det er jo din partikollega, fylkesordfører Jenny Følling, som har stått for forhandlingene. Tror du ikke hun er fornøyd med resultatet?

– Sånn jeg oppfatter henne, har hun gjort den beste jobben hun kunne som fylkesordfører. Om Jenni Følling vil gå for dette til slutt, gjenstår å se. Vi har både en nasjonal politikk imot dette og et årsmøte i fylkeslaget som er imot. Det skal mye til å se bort ifra det, sier hun.

– Vårt oppdrag er utført

Det er altså fylkesordfører Jenny Følling som har ledet forhandlingene på vegne av Sogn og Fjordane. Hun har en litt annen oppfatning av avtalen enn partikollegaen sin.

– Det var kun to av 31 fylkestingsmedlemmer som var imot disse forhandlingene, og Senterpartiets fylkestingsgruppe var for det. Det er det jeg må forholde meg til, sier hun.

Følling peker på at det er vedtatt på Stortinget at det skal være ti regioner i landet.

– Og da klarer ikke vi i Sogn og Fjordane oss alene. Vi vil være med å bestemme hvem vi skal slå oss sammen med, og sørge for at vi ikke blir splittet opp, sier hun.

Hun mener Navarsetes frykt for den desentraliserte skolestrukturen er ubegrunnet, all den tid dette er tatt med i intensjonsavtalen.

Hun vil ikke gå nærmere inn på hva hun selv vil stemme for seinere i høst.

– Jeg vil ikke forskuttere vedtaket. Vi har gjennomført det fylkestinget har bedt oss om å gjøre. Vårt oppdrag er utført. Intensjonsavtalen er så god som den kan bli, og den er balansert. Så er det Fylkestinget som skal bestemme videre. Men dette må måles opp mot risikoen for tvangssammenslåing, sier hun.