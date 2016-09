Bergen kommune øker neste år gjelden med 1,36 milliarder kroner. Den vil da være over 686.000 per innbygger.

Det er bare halvannet år siden Riksrevisjonen refset 73 av Norges 428 kommuner og sa de hadde urovekkende høy gjeld i forhold til inntektene. Bergen var blant disse.

– Så vidt flytende

Den gang var byrådsleder Harald Schjelderup (Ap) i opposisjon. Slik kommenterte han Riksrevisjonenes rapport:

«Vi nærmer oss en situasjon hvor vi bare så vidt holder skuten flytende. Vi frykter at byrået kutter i tilbudet til barn og eldre», sa han til BT den gang.

Nå legger han selv frem en budsjett der bykassens gjeld øker fra 17,827 milliarder kroner i år til 19,183 milliarder kroner neste år.

Byrådet forventer deretter at gjelden skal fortsette å vokse med en drøy milliard kroner frem til 2020, da den vil ha nådd et nivå på 22,4 milliarder kroner.

Ikke bærekraftig

– På sikt er det risiko for at kommunene med mest gjeld ikke vil klare å håndtere gjelden uten at det får konsekvenser for vesentlige velferdstilbud til nåværende og fremtidige innbyggere, sa riksrevisor Per-Kristian Foss la frem sin rapport i februar 2015.

I rapporten konkluderte Riksrevisjonene med at gjeldsbelastningen i disse kommunene fremstår som lite bærekraftig.

Bergen kommune reduserer samtidig sine netto avsetninger fra 76 millioner kroner i år til 47,3 millioner neste år.