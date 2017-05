– Et sted som i årevis er blitt brukt som utgangspunkt for omfattende narkotikakriminalitet. Slik beskriver nabo Gaute Singstad huset som brant i Bergen natt til søndag.

Han er ikke overrasket over det som nå har skjedd.

– Nå er brannårsaken ennå ikke kjent, men det vil forbause meg om dette ikke har sammenheng med den aktiviteten som har foregått i huset, sier Singstad.

Han har bodd i nabolaget siden 2010. Den kriminelle aktiviteten har pågått like siden den gangen og begynte enda tidligere, ifølge Singstad.

– Kjempeproblemer

Flere andre kilder som BT har vært i kontakt med, bekrefter Singstads beskrivelse av situasjonen. Singstad er ikke den eneste som har vært bekymret for hva som kunne komme til å skje. Han sier han er dyktig lei av trafikken inn og ut av huset.

– Vi har hatt kjempeproblemer i mer enn ti år, og nå i det siste har aktiviteten vært særlig stor. Det har vært narkotikatrafikk og handel døgnet rundt, forteller Singstad.

Han er usikker på om de som tilsynelatende har bodd på adressen, faktisk har bodd der eller bare har brukt adressen som en base for den kriminelle aktiviteten.

Utsatt for trusler

Singstad er denne helgen på Østlandet i konfirmasjon sammen med familien. Han sier at han vurderte å droppe begivenheten og heller bli hjemme.

– Det er utrivelig å reise fra huset sitt når man har slik aktivitet i nabolaget.

Singstad forteller at både han selv og andre naboer har vært utsatt for trusler fra folk med tilknytning til huset som brant. I tillegg har naboene ved flere anledninger opplevd innbrudd i og tyverier fra både hus og biler.

– Belastet hus

Birger Berge, som har bodd på hybel i Sydnesgaten 33 i ett år, sier dette om nabohuset:

– Det har vært et belastet hus så lenge jeg har bodd her. Masse folk har gått ut og inn, og det har vært mange rusmisbrukere. Det har ikke plaget meg direkte, men jeg har jo tenkt at det ikke er det tryggeste strøket, sier Berge.

Ifølge Gaute Singstad var det i fjor høst også et dødsfall som følge av narkotikabruk på adressen.

– Vi har vært på adressen noen ganger siden i januar, men det er ingen gamle forhold knyttet til huset, sier operasjonsleder Kjersti Eidsnes i Vest politidistrikt.

At det skal ha vært et overdosedødsfall der er for henne helt ukjent.

– Jeg vil ikke beskrive stedet som et narkoreir. Det jeg kan bekrefte, er at noen av dem som bor på adressen, er kjent for oss fra før, sier Eidsnes.

– Burde vært håndtert

Singstad forteller at nabolaget har vært preget av den aktiviteten som har foregått i det nå totalskadede huset. Miljøet som har hatt tilhold i huset, beskriver han som stort. Selve huset har forfalt veldig i løpet av de senere årene.

– Dører står og slenger, vinduer har vært knust. Det har sett ille ut, sier Gaute Singstad.

Han opplever at politiet i det siste er blitt mer interessert enn de har vært tidligere i å løse saken.

– Jeg synes saken burde vært håndtert. Da hadde husene fortsatt stått, sier han.