I april ga politiet ut bilde av en ung, ukjent mann som blir banket av en 17-årig bergensgutt. Nå har offeret meldt seg.

Bildet som ble gitt ut var hentet fra en mobilvideo politiet satt på. Videoen viser en bergensgutt som slår ned en ung, ukjent mann i en leilighet – for så å regelrett kaste ham inn under et stuebord og true ham på livet.

Bakgrunnen skal ha vært beskyldninger om tyveri av en mobiltelefon.

Politiet (fra privat mobilvideo)

Var usikre på skader

Gutten som slo er nå blitt 18 år. Han er siktet for i alt ti voldsepisoder i løpet av 2016 og 2017, blant annet nedslåingen av fem menn i Bergen sentrum i januar i år. De fem skal ha blitt slått ned i løpet av tre kvarter natt til lørdag 7. januar.

Politiadvokat Alexander G. Sele sier offeret på bildet meldte seg etter at BT skrev om etterlysningen. Bakgrunnen for at politiet gikk ut med bilde var blant annet at politiet ikke kunne vite hvilke skader offeret eventuelt ble påført.

– Fornærmede er over 18 år og fikk tilbud om å komme inn til politiet og forklare seg. Det har han gjort. Vi har ingen legeerklæring på ham, men han har ingen store, åpenbare skader som vi er klar over. Vi regner volden mot ham som en kroppskrenkelse, slik vi også gjorde da vi kun kunne vurdere volden ut fra videoen, sier Sele.

Det er varslet at den siktede 18-åringen trolig slipper å stå til ansvar for det alvorligste forholdet han er siktet for, den grove volden mot Vidar Helland (51) på Torgallmenningen. For 51-åringen fikk volden alvorlige følger, med blant annet delvis tap av språk.

– Ferdig etterforsket

18-åringens forsvarer, advokat Jørgen Riple, sier han kjenner til at saken regnes som ferdig etterforsket. Det vil si at den er sendt over til en politijurist for såkalt påtalemessig avgjørelse.

Riple sier til BT at han så langt ikke har hørt om noen endringer i siktelsen. Forsvareren regner det likevel som ganske sikkert at den grove volden mot 51-åringen på Torgallmenningen ikke blir del av en eventuell tiltale mot 18-åringen.

Ansvarlig jurist for saken, politiadvokat Alexander Gonzalo Sele, er onsdag i retten og har ikke vært tilgjengelig for utdypende kommentarer.