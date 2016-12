Det er gått mer enn ett år siden forretningsmannen fra Bergen brutalt ble kidnappet av maskerte menn.

For ett år siden ble han brutalt overfalt og bortført av tre maskerte ukjente menn. I sommer lovet Reidar Osen 250.000 kroner til den som hadde avgjørende tips i saken. Nå dobler han summen for å få gjerningsmennene avslørt.

– Stakk pistolen i munnen

– Bergen er ikke lenger en trygg by. Overfallsmennene må tas. Når jeg kan bli utsatt for dette, kan det skje andre. Derfor gir jeg en halv million kroner til den eller de som kan hjelpe politiet med å pågripe gjerningsmennene, sier Reidar Osen til BT.

– De knuste både bryst- ogh ribbein og skar meg med en stor kniv, legger han til.

Det var om ettermiddagen 9. desember i fjor at han ble overfalt og truet inn i sin egen bil like ved galleriet han driver i Nygaten. Osen ble utsatt for massiv vold.

– Jeg ble stripset både på hender og føtter mens jeg lå i bilen. En av dem kjørte en pistol opp i halsen min, og jeg hadde store merker etter den. Han stakk også pistolen inn i munnen min og vred rundt slik at to tenner brakk, forteller Osen.

Osen ble kjørt til Hausdalen og har fortalt at han ble slept ned til en grav der han skulle dumpes. 68-åringen var sikker på å dø da steiner og greiner ble kastet over ham.

– Så ringte telefonen min, og det reddet livet mitt. De var nok redd for at telefonen kunne lede politiet til stedet i Hausdalen. Jeg ble så kjørt til Bønes, der gjerningsmennene forlot bilen. Da jeg lå i ambulansen, følte jeg en ekstrem lykkefølelse. Jeg var trygg, forteller Osen.

Nå går han altså ut og lover en halv million kroner til den eller de som har oppklarende tips i saken. Osen er sikker på at det er flere mennesker som vet hvem som sto bak overfallet på ham.

– Overfallsmennene var fra Øst-Europa og hadde kunnskap om meg. Det er klart at noen vet om gjerningsmennene, tror Osen.

Han føler seg forholdsvis oppegående, men forteller at de første månedene av 2016 var vanskelige. Kroppen fungerte ikke, og han var svært redd for nye overfall. Han stanset å selge kunst, fordi han var redd hvem han fikk inn i Galleri Nygaten. Der har også aktiviteten vært mindre enn tidligere år.

– Tenkte at jeg håper jeg dør fort

– Det er fortsatt selskaper der, men ikke i min regi. Jeg har voldsalarm, og det er forferdelig at jeg skal gå med den mens voldsmennene er på frifot. I år har jeg holdt meg for meg selv og ikke likt å gå ut. Det har blitt bedre etter hvert, men fortsatt er livskvaliteten betydelig redusert. Samtidig takker jeg Gud både morgen og kveld for at jeg lever. Desemberkvelden i fjor ble jeg sparket, slått og utsatt for de verste kvelningsforsøk man kan tenke. De hadde en armert plastpose over hodet mitt, og jeg fikk ikke puste. Det var klaustrofobisk, det verste jeg har vært med på og jeg husker tydelig jeg tenkte at jeg håper jeg dør fort, forteller han.

– Hvordan var responsen på dusøren på 250.000 som du gikk ut med i sommer?

– Det kom flere henvendelser, blant annet fra en advokat. Noen skrev at 250.000 var altfor lite. Jeg følte vel at ikke alle henvendelsene var like seriøse, og jeg har kviet meg for å gå videre. Jeg er ikke like sprek som før, og det er mye som jeg skulle ha gjort, men overfallet sitter fortsatt i. Det har satt meg tilbake.

– Tror du en halv million kroner er nok for at noen skal gi opplysninger?

– Gjerningsmennene er rumenere. For dem er en halv million kroner mye penger. Jeg bryr meg ikke om penger, men jeg vil at de skyldige skal pågripes og straffes. Hvis ikke de tas, ser de at de kan slippe unna. Da tar de andre mennesker og utsetter dem for det samme, svarer Osen.

Han ber om at dem som har tips i saken sender ham e-post på adressen reidarosen@gmail.com

– Gjerningsmennene skal tas, og om det koster meg en halv million kroner, er det verdt hver krone. Det er helt nødvendig at de skyldige straffes. Hvis ikke, kan andre bli utsatt for det samme.

Politiet etterforsker fortsatt saken.