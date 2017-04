Har du lyst til å teste ut Flesland før de store massene slipper til?

Det er Avinor som stiller spørsmålet på sin Facebook-side.

– 400 publikummere får anledning til å komme hit og være testpersoner. Vi har satt av to dager, 16. mai og 1. juni, der vi ønsker å sjekke om alt fungerer. Alt vil nok ikke være på plass til disse datoene, men de mest vitale delene skal være operative, sier Cathrine Fuglesang Framholdt, som er kommunikasjonsansvarlig i Avinor på Flesland.

Får betalt for jobben

Avinor har et eget testteam som tar imot de besøkende.

– Ved siden av å få den unike opplevelsen å besøke terminalen, så får man 700 kroner på et gavekort. Mange har allerede meldt seg, men vi trenger flere, sier Framholdt.

Som kommunikasjonsansvarlig er Framholdt særlig opptatt av skilting og hvordan folk finner frem.

Enkelt og forsvarlig

– Vi har brukt andre flyplasser som eksempler til etterfølgelse. Flyten og «the way of finding» skal være logisk. Det skal være enkelt og forsvarlig, men samtidig legges det opp til en del ubemannede poster. I begynnelsen vil vi selvfølgelig være mange til stede for å hjelpe dem som er usikre på hvordan operasjoner gjennomføres. Ingen skal være bekymret for at den nye terminalen er FOR teknisk anlagt, sier Framholdt.

Nordic Architects

Passasjerene skal kunne bevege seg hurtigere gjennom nye Flesland.

– Nå går vi fra en flyplass der vi har bygget på og bygget på til en terminal der vi har kunnet tenke effektivitet. Vi er sikre på at den nye logistikken vil oppleves som et stort fremskritt for de reisende.

Funksjonshemmede

Christel Øen er kommunikasjonsansvarlig med spesialoppgaver innen utbygging og drift av den nye terminalen.

– Vi ønsker en så bred sammensetning av testpersoner som mulig. Ungdommer, barnefamilier, pensjonister, folk i rullestol, hørselshemmede osv. Dette er nødvendig for at vi skal kunne få de svarene vi trenger for om mulig å forbedre funksjoner ytterligere før vi åpner den nye terminalen 17. august.

Tilbakemelding og oppfølging

Testpersonene skal fylle ut et skjema der de gir tilbakemelding på hvordan de synes nye Flesland virker.

– Vi vil ha svar på hvordan terminalen fungerer vil selvfølgelig følge nøye med testdagene. Alt som kan forbedres eller må justeres før 17. august blir notert og gjennomgått i ettertid, sier Øen.