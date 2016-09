Rundt 250 gjenstander fra hotellet — først og fremst kunst - skal auksjoneres bort onsdag.

For en uke siden stengte Hotel Norge dørene. Etter at siste gjest sjekket ut, en stamgjest fra Danmark, startet arbeidet med den omfattende restaureringen som skal vare i nesten to år og koste en halv milliard.

Som en del av dette auksjoneres det bort nærmere 250 gjenstander fra hotellet.

— Nå kan man kan skaffe seg en bit av Norge. Det synes jeg er en morsom ting, sier auksjonarius Inger Elisabeth Mohn.

Hun er styreleder i Mohn Kunsthandel, som står for auksjonen. Den finner sted på hotellet i Bergen sentrum og starter klokken 18 onsdag 7. september.

Gamle veggdekorasjonerBlant de 244 objektene som auksjoneres bort, det hovedsakelig bildekunst, deriblant mye grafikk, noe keramikk og porselen, og skulpturer, bestikk og møbler.

— Dette er kunst som har hengt på veggene i hotellet i lengre tid, og kunst som har stått på lager i lang tid. Også kunst og gjenstander fra det gamle hotellet, før de rev det og bygget nytt i 1964, sier Mohn.

Hun trekker særlig frem fire store malerier av Nils Bergslien, som også er de dyreste objektene, med prisvurderinger fra 80.000 til 100.000 kroner.— De har vært veggdekorasjoner i det gamle hotellet, blitt tatt vare og tatt inn i en ramme, og siden stått på lager.

To store billedvever er også blant de dyreste objektene. Mohn fremhever også Pan-skulpturen som har stått i Maartmannshaven og maleriet «Fisketorvet» av Alf Rolfsen.

— Det er et fantastisk bilde. Jeg har fått vite av en kunde at den båten man ser mest av i det bildet er «Blia», som gikk ned under krigen.

Himmelseng og lysekroner

Gjenstander fra de to suitene i niende etasje — som lamper, lysekroner, sofaer - er også på listen over objekter.

— Der har det jo bodd en god del kjente mennesker. Det blir jo en kuriositet, møblene som har stått på de to suitene. Blant annet to spisestuer og en himmelseng, sier Mohn.

Søndag, mandag og tirsdag har det vært visningsdager.

— Det har vært en jevn strøm av mennesker, og bare positive tilbakemeldinger. Folk synes det er spennende, sier Mohn.

Verker med spesiell tilknytning til hotellets historie tas vare på av Byantikvaren. Noe blir også en del av det nye hotellet. Prisene varierer fra 400 kroner til 100.000 kroner.

— Ting skal selges, det skal ut. Markedet får bestemme.