Mannskapet på MS Hillersøy holder på å heise de 190 makrellstørjene på land i Florø.

– Vi har tatt på land en 3–4 stykker, sier kaptein Tore Hillersøy.

Mer har han knapt ikke tid til å si når BT ringer han søndag formiddag. Etter kjempefangsten av 190 makrellstørjer fredag, er det mye å gjøre for mannskapet på fiksebåten MS Hillersøy.

– Nå holder vi på å heise på land én og én fisk. Snart kommer en japaner og skal se på fisken, sier kapteinen.

Ettertraktet fisk

Makrellstørjen, som er en type tunfisk, er ettertraktet på markedet. En fisk kan gi 60.000 kroner i inntekt.

– Vi vet rett og slett ikke hva dette vil bringe av inntekter. Det spørs hva markedet vil betale. Men dette er skikkelig fersk flott fisk, sa Hillersøy til BT lørdag.

Fiskene kan fort ende opp som sushi, der tunfisk er veldig populært.

Fikk ingenting i 2014

Sist gang mannskapet på MS Hillersøy prøvde fiskelykken for makrellstørje, gikk det ikke like bra. Båten fikk da den første norske kvoten for makrellstørje siden 80-tallet.

Oddleiv Apneseth

Men den gangen fikk de ikke en eneste størje på fire uker. Det gjør helgens fangst spesiell.

– Det var ikke så mange ganger vi har vært med på noe sånt. Det er litt spesielt nå i starten på en ny epoke, sier Hillersøy.