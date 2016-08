Mobil basestasjon montert i dag.

Etter overgangen til det nye nødnettet har ikke redningsmannskapene hatt dekning på en av Norges mest populære fjellturer. Torsdag fikk Direktoratet for nødkommunikasjon montert en mobil basestasjon nær Trolltunga, slik at området nå har fått nødnettdekning.

- Hjelpemannskapene får et veldig nyttig verktøy for å hjelpe dem som er i nød, sier Gjermund Hagesæter (Frp), statssekretær for justis- og beredskapsministeren.

Mange redningsoperasjoner

Siden 2012 har antallet som tar den lange turen til Trolltunga mer enn firedoblet seg. Bare hittil i år har Røde Kors hatt over 20 oppdrag ved Trolltunga. Så sent som onsdag denne uken ba et ektepar om hjelp, uten at Røde Kors da rykket ut. Dagen før måtte to tyske kvinner flys ned fra fjellet.

Søndag besøkte BT Trolltunga og skrev om køen som gir Røde Kors hodebry.

- Trolltunga er blitt et populært turmål den siste tiden, og trafikken dit har økt betraktelig de siste årene. Vi har fått henvendelser og registrert behovet fra redningsetatene om dekning der, og nå har man satt ut en mobil basestasjon, sier Hagesæter.

Skal få permanent dekning

Han legger til at det jobbes med å få permanent dekning for nødnett i området.

- Det er et populært område, og det er ikke alle turister som er like godt forberedt på turen. Det er den virkeligheten vi må ta utgangspunkt i, sier Hagesæter.

Den spektakulære utsikten fra platået er blitt et yndet fotomotiv, og i fjor gikk rundt 70.000 den lange og dels strabasiøse turen til Trolltunga. I fjor høst døde en turgåer etter å ha falt flere hundre meter ned fjellsiden.