– Vi ønsker at bergenserne skal være fornøyd, sier Bane NOR.

For et par uker siden monterte Bane Nor et nytt skilt på jernbanestasjonen i Bergen. Det skapte stor misnøye og reaksjoner blant bergenserne, og nå har Bane NOR rett og slett bestemt seg for å fjerne hele skiltet.

– Jeg ble overrasket over at det ble så stort engasjement rundt dette skiltet. Vi har ikke opplevd lignende reaksjoner i andre byer, sier kommunikasjonsdirektør i Bane NOR Knutepunkt og eiendom, Kristin Paus.

Elias Dahlen

Gunn Nordal

Ønsker fornøyde bergensere

Hun forteller at de har tatt en grundig vurdering av saken, og at de har besluttet og demontere skiltet så fort som mulig. Det var BA som først omtalte saken.

– Det er tydelig at dette er noe bergenserne ikke vil ha der, og vi ønsker at bergenserne skal være fornøyd, sier hun.

I forbindelse med at Bane NOR ble opprettet etter nyttår, ble det bestemt at det skulle ryddes opp i skiltpraksisen på de ulike jernbanestasjonene i landet. Planen var at alle stasjonene skulle få skilt med lik design. Paus understreker at de har gått rette veien gjennom Riksantikvaren for å få lov til å sette opp skiltet.

– Poenget med den nye designen, var at det skulle være lett for reisende og turister å se at dette var en jernbanestasjon. Det eneste som har stått på veggen tidligere, er logoen til NSB.

BERGENS TIDENDE

Ingen nye skilt

Men det likte altså ikke bergenserne. Og før helgen sendte ordfører Marte Mjøs Persen (Ap) et brev til Bane NOR, signert alle gruppelederne i bystyret. Her ber de om at staten velger en navneutforming og en skrifttype som har mer respekt for byggets arkitektur.

– Vi skulle nok vært flinkere til å høre på bergenserne før vi satt opp skiltet, sier Paus.

Tidligere har det vært en rød NSB-logo som har hengt på veggen over klokken. Ifølge Paus ble dette skiltet tatt ned på grunn av jernbanereformen. I fremtiden kan det nemlig bli andre togoperatører som skal kjøre tog på Bergensbanen.

– Vi har ingen planer om å sette opp andre skilt. Det har jo gått veldig bra uten skilt i over hundre år. Så det skal nok gå bra fremover også, sier hun.