En permanent ordning vil trolig stå klar i 2018.

Tomme stativ og syklende bergensere ble hverdagskost i bybildet i juni i fjor. Da kunne man låne bysykler gratis i to uker.

Nå blir suksessen gjenopptatt. Fra 20. juni vil 400 sykler bli plassert i store deler av sentrum, blant annet på Nordnes, ved Haukeland universitetssykehus, ved Høgskolen og i Sandviken.

For å låne en sykkel, må du i år kjøpe et abonnement, enten for et døgn, 72 timer eller for hele sesongen. Sesongkort vil koste 249 kroner.

– Da kan du sykle i 45 minutter når du vil. Etter denne tiden har gått, vil det koste fem kroner per kvarter eller du kan gå innom et stativ og løse den ut på nytt, forteller Åsne Ådland-Dale, rådgiver i Sparebanken Vest.

De finansierer initiativet, mens kommunen står for det tekniske.

Fire måneder med sykler

Syklene vil være tilgjengelige ut oktober.

– Da rekker vi både sommeren og sykkel-VM. Vi er i tillegg spent til hvor mye bergenserne vil bruke syklene på hverdager med regn gjennom høsten, sier Ådland-Dale.

Rune Sævig

Bergen gruste østlendingene i bysykling i perioden i fjor. I snitt kjørte bergensere 18–19 turer per sykkel om dagen. I Oslo lå snittet på mellom 12–13 turer.

Blir permanent

Byutviklingsbyråd, Anna Elisa Tryti (Ap), forteller at ordningen med bysykler blir permanent fra 2018. Anbudskonkurransen kommer ut i juni, og målet er å leie, fremfor å eie og drifte sykkel-utleien.

– Vi antar det vil koste mellom 8–10 millioner. Tre av millionene vil trolig komme fra brukerbetaling og en del fra reklame, sier Tryti.

Rune Sævig

Hun har tidligere uttalt at de i hovedsak ikke ønsker at syklene skal være reklamefinansiert. Nå blir det snakk om det Tryti beskriver som en «beskjeden reklame» på syklene.

– Det vil ikke være reklame på sykkelstativene, men en beskjeden reklame på selve sykkelen og i mobilappen.

De nye syklene har i år en reklame på skjermen over hjulene

– Hva er forskjell på reklame på syklene kontra sykkelstativene? Er ikke det det samme?

– Nei, sykkelstativene er store, faste installasjoner i bybildet. Det er helt uaktuelt for byrådet å tillate reklame på byromsmøbler som preger gatebildet. Jeg er glad for at reklamen i Bergen er begrenset til butikkfasader, og det bekymrer meg at reklamene får prege våre felles offentlige rom i stadig flere norske byer, sier hun.

– Hva vil en beskjeden reklame si?

– Det kan være slik som disse, eller så kan det for eksempel være reklame på en annen måte, for eksempel et Munch-maleri over skjermen for å promotere Kode. Det er mange muligheter, sier hun.

Vil samle data

– Noen har vært kritiske til reklamefinansiering tidligere. Hva tror du de vil si til dette?

– Det kommer sikkert noen som er kritisk, men jeg tror også de argeste reklame-motstanderne vil bruke syklene, sier hun.

Hallgeir Isdahl, konserndirektør for samfunnsansvar i Sparebanken Vest, forteller de vil overrekke data til byrådet i etterkant av sykkelsesongen.

– Dette vil gi en god oversikt over hvem som har brukt syklene, hvilke ruter de har kjørt og hvor det er mest brukt. Dette er fint å ha med seg før ordningen blir permanent, sier han.

– På tide

Frist for levering av tilbud er i august 2017. Tryti sier det er på tide at Bergen får bysykler som en del av tilbudet i sentrum.

– Og det hadde vært ganske pinlig med sykkel-VM uten bysykler. Dette er et steg i riktig retning for en mer sykkelvennlig by. Det beste med bysykler er den gleden og leken vi ser. Det åpner opp byen på en utrolig fin måte, og får barna ut av datarommene, sier hun.