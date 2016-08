Fylkestinget i Sogn og Fjordane vedtok, med 16 mot 15 stemmer, å selge aksjemajoriteten sin i Fjord1 til konkurrenten Torghatten i november 2015.

Minoritetsaksjonær, Havila-gründer Per Sævik, mente de hadde forkjøpsrett og at salgsvedtaket måtte gjøres om. En rettssak om dette var berammet til 29. august.

Konkurransetilsynet bestemte 14. juli i år at fylkeskommunen ikke har lov til å selge aksjene til Torghatten, fordi det ville ha svekket konkurransen i markedet.

Onsdag 17. august blir det kjent at Sæviks selskap kjøper til sammen 26.000 Fjord1-aksjer av fylkeskommunen. Det betyr at Havila øker sin eierandel fra 41 prosent til 67 prosent, mens Sogn og Fjordane fylkeskommune selger seg ned fra 59 til 33 prosent. Det er videre lagt opp til at resten av aksjene kan bli solgt innenfor en påfølgende opposisjonsperiode på vel to år.

Den fremforhandlede løsningen forutsetter godkjenning i styret for Havilafjord AS den 25. august og i fylkestinget i Sogn og Fjordane den 26. august. Partene er enige om den forestående rettssaken mellom Havilafjord AS og F1 Holding AS faller bort dersom fremforhandlede avtaler blir godkjente.