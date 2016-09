Tross hektisk møtevirksomhet, ble det ingen avklaring onsdag om hvilke videregående skoler som skal legges ned i Hordaland. Torsdag møtes politikerne. Følg debatten her.

Fylkesrådmannen har foreslått å legge ned eller erstatte tolv skoler. (Se faktaboks.) Grunnen er at det er for mange skoleplasser i Hordaland, sammenlignet med hvor mange elever det er.

Fakta: Disse skolene er foreslått nedlagt I forslaget til ny skolebruksplan er dette skolene som er foreslått nedlagt. Hjeltnes vgs. skal avvikles neste år. Tilbudet blir flyttet til Voss.

skal avvikles neste år. Tilbudet blir flyttet til Voss. Austrheim vgs. skal avvikles i 2020.

skal avvikles i 2020. Rubbestadneset vgs. skal avvikles i 2022.

skal avvikles i 2022. Fitjar vgs. skal avvikles når ny/rehabilitert skole på Stord står klar.

skal avvikles når ny/rehabilitert skole på Stord står klar. Sotra vgs., avdeling Sund skal avvikles i 2024 og erstattes av ny skole på Straume.

skal avvikles i 2024 og erstattes av ny skole på Straume. Bergen Maritime vgs. skal avvikles i 2020 og tilbudet skal flyttes til Laksevåg vgs . Der skal studespesialiserende bli lagt ned fra 2018. Alternativt forslag: Olsvikåsen vgs. blir lagt ned.

skal avvikles i 2020 og tilbudet skal flyttes til . Der skal studespesialiserende bli lagt ned fra 2018. Alternativt forslag: blir lagt ned. Arna og Garnes vgs. skal avvikles i 2027 og erstattes av den nye Arna vgs.

skal avvikles i 2027 og erstattes av den nye Arna vgs. Norheimsund vgs. og Øystese gymnas skal avvikles i 2026 og erstattes av ny skole i Kvam.

skal avvikles i 2026 og erstattes av ny skole i Kvam. Etne vgs. skal avvikles neste år. Skoletilbudet skal samordnes med tilbudet i Ølen, med Rogaland fylkeskommune som skuleeier.

Opplæringsutvalget var onsdag på befaringer, og diskuterte trolig saken da. Etter det BT erfarer, er den såkalte koalisjonen, det vil si Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Kristelig Folkeparti, noenlunde enige om hva de ønsker.

Men koalisjonen trenger minst ett parti til med på laget for å sikre flertall i fylkestinget. Onsdag kveld var det møter på telefon mellom partene, men ingen avgjørelse skal ha blitt tatt.

SVs mann i opplæringsutvalget, Daniel Charles Hexthall, opplyser at SV i sitt gruppemøte har gått inn for å bevare Austrheim, Fitjar og Olsvikåsen videregående skoler.

Dermed blir det først i møtet i opplæringsutvalget torsdag vi får se hva de ulike partiene vil gå inn for, og hva det kan bli flertall for. Endelig avgjørelse skal tas i fylkestinget.

Mange protester

Saken har vakt stort engasjement i mange lokalsamfunn. I Nordhordland har mange protestert på forslaget om å legge ned Austrheim, fordi det vil føre til så lange reisetid at flere unge må flytte ut.

På Bømlo protesterer næringslivet mot at det som er kåret til Norges beste skole er foreslått nedlagt. De er villige til å legge 300 millioner kroner på bordet for å skaffe nytt skolebygg, dersom Bømlo får beholde skoletilbudet.

I Bergen er studiespesialiserende fag ved Laksevåg videregående foreslått nedlagt, mindre enn ett år etter at politikerne vedtok å beholde skolen som en kombinert yrkesfaglig og studieforberedende skole. Etter protester kom fylkesrådmannen med et alternativt forslag om å legge ned Olsvikåsen videregående skole i stedet. Også den ligger i Bergen vest og har studiespesialisering.

Vil ikke ombestemme seg igjen

Torsdag skal saken opp til politisk behandling. Politikerne fatter imidlertid ikke endelig vedtak denne dagen. Det kommer først i starten av oktober, i fylkestinget.

De ulike partiene har likevel forhandlet heftig i dagene før torsdagens møte. De styrende partiene Arbeiderpartiet, KrF og Senterpartiet har vært i forhandlinger flere dager. De er kun avhengige av støtte fra ett annet parti for å få flertall.

Flere har imidlertid ønsket et bredt flertall, for at planen skal stå seg best mulig.

– Eksempelet vi nå ser for Laksevåg videregående er ikke bra. Mange der senket nok skuldrene i fjor, og nå er de nedleggingstruet igjen. Det er ikke en god måte å gjøre dette på, sier SVs Daniel Charles Hextall.