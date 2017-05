Fra fredag klokken 06 vil 200-300 bønder blokkere utkjøringen av varer fra de tre største matkjedenes grossistlagre over store deler av landet.

I Hordaland er det varslet at bøndene vil blokkere lagrene til Asko, Rema og Coop i Bergensområdet.

Like over klokken 06 fredag morgen er fylkesleder Frøydis Haugen på plass utenfor Rema 1000 sitt sentrallager på Hylkje.

– Vi er her med tre traktorer og en maskinhenger, sier Haugen til BT.

Og føyer til:

– Vi har nå tenkt å bli her en stund.

Aksjonen er en protest mot landbruksoppgjøret. Haugen er klar på at bøndene er i opprør.

– Vi mener staten ikke har oppfylt de tingene som Stortinget har sagt, om at vi skal sikres inntektsvekst på lik linje med andre yrkesgrupper. Når vi nå blokkerer utkjøringen av varer, er det for å synliggjøre for samfunnet hva som blir konsekvensene av matmangel. Og for å vise hvor mye norsk mat bidrar med i kjøleskapet.

– Er det en rettferdig måte å aksjonere på, synes du?

– Vi bønder har ikke så mange andre måter å aksjonere på. Vi kan ikke streike, for det går ut over dyrene. Og å tømme ut melk, for eksempel, er etisk uforsvarlig. Nå stopper vi heller maten i dette leddet, når varene står på lager og ikke forringes nevneverdig.

– Ingen selvfølge

– Dette gjør vi fordi vi ønsker å fortelle at norsk mat er ingen selvfølge. Vi må si klart fra at det blir noen konsekvenser når regjeringen ikke vil satse på et jordbruk over hele landet, sier Lise Boeck Jakobsen, kommunikasjonssjef i Norges Bondelag.

– Hvorfor straffer dere butikkjedene for noe de ikke har ansvar for?

– Vi ser at vi kan ha felles interesser med disse kjedene.

– Så aksjonen skjer i forståelse dem?

– De er orientert om aksjonen.

Kan gå tom for mat

De tre butikkjedene har sine lagre i henholdsvis Indre Arna, Hylkje og Blomsterdalen. Kommunikasjonsdirektør Jakobsen er klar på at aksjonen vil få konsekvenser for innbyggerne i bergensområdet.

– Vi blokker utkjøringen. Bilene kommer ikke ut. Det vil kunne påvirke forsyningene til butikken når det går noen timer. De vil kunne gå tomt for noen varer.

– Hvor lenge vil denne aksjonen vare?

– Det kan jeg ikke si noe om. Vi gjør det så lenge det er nødvendig.

Forhandlingsbrudd

– Vi vil synliggjøre at norsk mat ikke er en selvfølge, sier bondelagsleder Lars Petter Bartnes.

Tirsdag ble det brudd i jordbruksforhandlingene. Torsdag aksjonerte bønder langs veier og i butikker landet over. Nå trappes de sentrale aksjonene opp. Fra Sogn og Fjordane Bondelag reiser rundt 20 personer til Arna, for å bistå Hordaland Bondelag.

– Vi ønsker ikke å ramme forbrukerne, men vi må si klart ifra om konsekvensene av at regjeringen ikke vil satse på et jordbruk over hele landet. Det er en politikk som kan ramme forbrukerens ønsker om trygg kvalitetsmat, sier Bartnes.

– Frustrerte

200–300 bønder er engasjert i aksjonen, som vil ramme grossistlagrene til de tre store kjedene og føre til at det blir færre varer i mange butikker, opplyser bondelagslederen til NTB.

På spørsmål om hvor lenge bøndene kommer til å aksjonere, svarer han følgende:

–Vi har et godt grunnlag å gjennomføre aksjonen på, og organisasjonen er godt rigget for å gjennomføre aksjonen. Medlemmene våre er frustrerte over at vi ikke fikk til et forhandlingsresultat, sier Bartnes.

Videre legger han til:

– Vi håper forbrukerne har forståelse for aksjonen. Foreløpig har vi ikke fått noen negative tilbakemeldinger.