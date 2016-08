Statens vegvesen legger frem sin anbefaling for hovedvei mellom Bergen og Oslo klokken 1300.

På pressekonferansen på Fleischers Hotel på Voss skal Statens vegvesen fortelle hvilken vei de vil anbefale som den andre hovedveien mellom Vestlandet og Østlandet.

Fra før har regjeringen bestemt seg for å satse på E134 over Haukelifjell som én av de to hovedtraseene. Veidebatten har satt sinnene i kok på Vestlandet de siste årene. Interessegrupper for de forskjellige traseene har jevnlig angrepet hverandres argumenter.

Hva er best?

I dag blir det bestemt hvem som blir den andre. Alternativene er riksvei 52 over Hemsedal eller riksvei 7 over Hardangervidda. Det er strekningen fra Gol til Voss som har vært under lupen til de statlige myndighetene.

Fakta: Alternativene mellom Bergen og Oslo E134 Haukeli med arm til Bergen: Investeringskostnad 38 mrd., ny reisetid Bergen-Oslo: 5 timer. Rv7 Hardangervidda (over Gol): Investeringskostnad: 23 mrd., ny reisetid: 5 timer og 10 minutter. Rv52 over Hemsedal. Investeringskostnad: 19 mrd., ny reisetid: 5 timer og 35 minutter. Kilde: Statens vegvesen

Fylkesordfører i Hordaland er blant dem som har tatt til orde for å vrake Hardangervidda til fordel for traseen over Hemsedal. Les mer om hennes begrunnelser for det her.

Vil ha diagonal

Samtidig som det kjempes om hvilken av de to veiene som skal bli stamvei, er det en annen veitrasé som ligger i bakgrunnen og venter spent på utfallet av striden. Regjeringen har slått fast at E134 over Haukeli skal bli en av de to hovedveiene. Sterke interesser kjemper for å bygge en ny vei mellom Odda og Bergen.

Denne «armen» fra E134 mot Bergen kalles også Hordalandsdiagonalen, og vil forkorte reisetiden med mer enn en time og gjøre Haukelitraseen til den raskeste veien mellom Bergen og Oslo.

Dersom riksvei 7 blir valgt som stamvei, er det mye som tyder på at denne diagonaldrømmen brister, siden den da vil komme så tett opp til Hardangervidda-traseen at den blir overflødig.